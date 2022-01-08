陳時中被遞麥克風「眉頭緊皺」！當場怒斥1動作：這是最大的問題

▲蘇貞昌、陳時中8日上午視察機場防疫整備狀況。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，身為國門的桃園機場近來也爆發群聚感染，至今累積14例本土確診個案。衛福部長陳時中8日上午陪同行政院長蘇貞昌到機場視察防疫整備狀況，不過卻在聽取防疫計程車排班經理介紹防疫措施時，發現對方「戴手套握麥克風」，讓他不禁皺眉提醒，此舉可能會造成病毒傳遞，呼籲民眾要注意這些防疫細節。

陳時中表示，防疫感染控制有很多細節，若忽視這些細節就會引發大的問題。他以戴著手套拿麥克風為例指出，戴手套可能會接觸有汙染的地方，這時手套就會變成汙染區，再拿東西時就會讓病毒傳遞，造成破口，「這是最大的問題，不要以為戴手套就是防疫完成」，呼籲民眾戴手套就不要再去拿東西，或者是拿完東西後要立即更換。

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另外，陳時中在受訪結束臨走前，還突然問了現場記者，「麥克風現在都沒有包了喔？」記者回答「有噴酒精做消毒」，陳時中立刻提醒，「這樣沒有用、還是要包，會訪問入境人物什麼的話，就要包」，蘇貞昌聞言也向媒體說「拜託拜託」。

▲陳時中糾正媒體麥克風沒包好。（圖／攝影中心攝）

有關桃機群聚最新新增個案，案17414為機場保全、17415則是防疫計程車司機。但整起群聚的感染鏈如何判定，指揮中心仍有待進一步釐清。至於是否會將新確診的2位染疫者歸為「新的感染鏈」，陳時中也說，案17414當然有可能，因為保全可能在工作時間與入境旅客的接觸，造成染疫的可能性相對較高，也與先前同是機場保全的案17317感染情況較為類似。

目前研判案17240和17415互相傳染可能性低還有一個原因，陳時中指出，防疫計程車至目前為止共檢驗了588人，是蠻大的數目，基本上工作若有接觸的可能性，現在確診人數也會更多，畢竟篩檢已經到第二輪。他認為，可能是司機排班及等班時的秩序也都非常良好，「倒是旅客有時很難避免。」

▲王必勝簡報說明。（圖／攝影中心攝）

王必勝執行相關報告時表示，目前確診有3條線，清潔人員、計程車司機及保全公司，但之間連結仍有待釐清，會擴大採檢所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。 而陳時中受訪時指出，昨晚新增的計程車司機陽性個案很可能是舊案，但尚待再次採檢確認。

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