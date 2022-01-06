原本65元！超市「一款餐盒貼6折」她爽包了　超多人1原因搖頭

▲原PO在超市看到6折的餐盒。（圖／翻攝自臉書社團）

網搜小組／鄺郁庭報導

超市常在期效較短的生鮮品貼上6折黃標，希望趕快銷出去，不要造成浪費，也讓不少人超愛挖寶。就有女網友看到4盒食品通通打6折，笑呼「晚餐，就決定是你們了！」卻有一票人開勸，難得對6折品頻頻搖頭，不過還是有人認為可能是口味差異，原PO則是笑說一家人吃得很開心。

這位女網友在臉書社團貼出照片，只見她看到兩種壽司組合，一種是原價65元的「招牌大捲壽司」，內含6個包有肉鬆、小黃瓜、玉子燒等內餡的經典海苔壽司；另一盒則是原價59元的「盛合花壽司」，裡面有花壽司、豆皮壽司、玉子燒，以及小黃瓜、肉鬆細捲。

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▲一盒壽司只要35元超便宜！（圖／翻攝自臉書社團）

而兩種壽司打6折後通通都是35元、各有兩盒，也就是說，若原PO一次買4盒，原本要花248元，打完6折後省108元，只要140元就能通通帶回家，也難怪她超心動，「晚餐，就決定是你們了！每盒都35元好划算欸！」就有網友超羨慕，「我從未看過打到骨折價」、「賺到了，65元打6折應該是39元ㄟ」、「想吃，我去超市都沒看到過。」

意外的是，更多人卻是直搖頭，難得打槍打折品，「我覺得壽司米粒超硬欸」、「放久了米飯一定硬」、「我家吃過一次就大打槍了」、「折價壽司不要買啊！我買過超雷！米超硬」、「我買過這種即期特價品，飯很硬口感難吃（如果是蛋糕類，就值得買，冰箱可再多放1-2天）。」

▲壽司評價褒貶不一。（圖／翻攝自臉書社團）

但也有網友表示，「我之前出去玩，有去當地超市買回來，會加熱，軟了就不錯吃」、「中午時買，飯軟硬適中，好吃；下午特價買時，飯就有點硬了，不過我還是會買，比較方便而且便宜」、「以前買市場壽司，老闆教我用布包起來，再用塑膠袋包起來，放冰箱，拿出來吃不硬。」原PO最後也在留言處透露，「我家小孩不挑啦！」並說她們一家四口吃這樣搭茶葉蛋、板豆腐，再炒個青菜就很滿足了。