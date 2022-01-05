開車客A走2菜籃！超市恍然「難怪常不見」　她想起1協尋狂嘆

▲原PO目睹有人直接把購物籃放在後車廂帶走。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去超市、大賣場採購的時候，都有購物籃和手推車可以使用，但為了自己方便，卻造成店家困擾就不好了！就有女網友日前到超市購物，要離開之前，在地下停車場目睹有人直接把籃子帶走，告訴店員之後，店員也無奈「難怪籃子常不見」。就有網友忍不住傻眼，「買個袋子是奪（多）懶？」

這位女網友在臉書《【我是東湖人】(社團版)》貼出一張2019年的照片，而當時本站曾報導《1年遺失142個購物籃！淡水全聯下「紅字通牒」 網看傻：都是這種人在拿》，當時有網友發現一間全聯的「年終盤點公告」表示，一年之中他們竟然有多達142個購物籃失竊，要民眾盡快歸還，否則以後就沒有籃子可以使用。

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▲女網友看到有人帶走2個菜籃，想起2019年的照片。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

原PO就在文中表示，她晚上7點左右在超市結束採購，要離開前，看到地下停車場一對男女客人購物完，直接把2個購物籃放在後車廂，然後就開車離去，忍不住用hashtag表示，「#不浪費錢買塑膠袋確實很環保」、「#但相信自己帶購物袋會更好喔！」也將這一幕告知店員，「我跟店員說，他們說難怪籃子常不見 XD！」

貼文一出，就有網友傻眼，「142個@@」、「也被『借』太多了吧」、「到底是怎樣啊？買個袋子是奪（多）懶？」不過，也有人無辜喊聲，因為自己有借過，但有告知店員，「我也借過超商的籃子回家」、「我也借過，也經過店員同意」、「我也借過超市的推車。」原PO則是強調，她並非要撻伐跟店家借購物籃的行為，只是更提倡大家自己攜帶購物袋。也有網友表示，「覺得店家給大家方便，借的人應當自己趕快歸還唷」、「相信會歸還，大家都有愛。」