　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開車客A走2菜籃！超市恍然「難怪常不見」　她想起1協尋狂嘆

▲▼全聯與外送平台UberEats合作一週年。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO目睹有人直接把購物籃放在後車廂帶走。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去超市、大賣場採購的時候，都有購物籃和手推車可以使用，但為了自己方便，卻造成店家困擾就不好了！就有女網友日前到超市購物，要離開之前，在地下停車場目睹有人直接把籃子帶走，告訴店員之後，店員也無奈「難怪籃子常不見」。就有網友忍不住傻眼，「買個袋子是奪（多）懶？」

這位女網友在臉書《【我是東湖人】(社團版)》貼出一張2019年的照片，而當時本站曾報導《1年遺失142個購物籃！淡水全聯下「紅字通牒」　網看傻：都是這種人在拿》，當時有網友發現一間全聯的「年終盤點公告」表示，一年之中他們竟然有多達142個購物籃失竊，要民眾盡快歸還，否則以後就沒有籃子可以使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

▲女網友看到有人帶走2個菜籃，想起2019年的照片。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

原PO就在文中表示，她晚上7點左右在超市結束採購，要離開前，看到地下停車場一對男女客人購物完，直接把2個購物籃放在後車廂，然後就開車離去，忍不住用hashtag表示，「#不浪費錢買塑膠袋確實很環保」、「#但相信自己帶購物袋會更好喔！」也將這一幕告知店員，「我跟店員說，他們說難怪籃子常不見 XD！」

貼文一出，就有網友傻眼，「142個@@」、「也被『借』太多了吧」、「到底是怎樣啊？買個袋子是奪（多）懶？」不過，也有人無辜喊聲，因為自己有借過，但有告知店員，「我也借過超商的籃子回家」、「我也借過，也經過店員同意」、「我也借過超市的推車。」原PO則是強調，她並非要撻伐跟店家借購物籃的行為，只是更提倡大家自己攜帶購物袋。也有網友表示，「覺得店家給大家方便，借的人應當自己趕快歸還唷」、「相信會歸還，大家都有愛。」

ET快訊
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看
Omicron本土現蹤「台灣擋得住？」　專家給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

午休打開App「中獎天天開」一年份衛生棉、iPhone13都在新聞雲

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

午休打開App「中獎天天開」一年份衛生棉、iPhone13都在新聞雲

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

長榮年終、股利豐　張國華夫婦申報持股信託擬節稅

喬科維奇豁免參賽澳網　英前球王弟弟：要是我沒打疫苗就不可能

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

寶可夢GO還沒倒！2021年爆炸營收12億　台灣人超會走繞寶島26萬圈

包入整鍋麻辣鍋、干貝！彰化80年老牌肉圓　爆餡濃郁流湯太銷魂

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

周三水氣報到　降雨區域一次看

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

今起打疫苗可領200元禮券！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

過世外公棉被掉出20萬　孫1動作沒了

更多熱門

相關新聞

10顆漲1元！今起5通路賣洗選蛋要噴印溯源

10顆漲1元！今起5通路賣洗選蛋要噴印溯源

為防問題蛋並確保食安，今（1日）起超商、超市、量販店、大賣場及網購5大通路，販售洗選蛋都要「噴印溯源」，還能看到是有機或放牧生產外，消費者最關心的包裝期限、有效日期皆一目了然呈現。不過，成本增加，台北市蛋商同業公會理事長高傳謨受訪表示，1顆增加1角，消費者不用太擔心荷包。

賣場停車場「誤闖尷尬禁區」遭封印！網幫平反

賣場停車場「誤闖尷尬禁區」遭封印！網幫平反

職業病發作！一打開「神級冰箱」網驚呆

職業病發作！一打開「神級冰箱」網驚呆

明年7月起飲料店不能再用「保麗龍杯」！

明年7月起飲料店不能再用「保麗龍杯」！

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」

關鍵字：

超市購物籃購物車賣場手推車我是東湖人

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面