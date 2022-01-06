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台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

記者莊智勝／綜合報導

你知道臺灣是全世界血緣最近的國家嗎？根據世界衛生組織提供資料，台灣捐血率世界排名第一，為了傳達這個獨特的台灣善意，輔大廣告傳播系的學生拍了一支短片，並與捐血中心合作推廣，以期能讓更多人挽起袖子做愛心，並且讓全世界的人看見台灣特有的善實力。

▲▼臺灣捐血率世界第一，學生拍出台灣善實力。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲輔大學生拍攝影片投稿參加坎城青年創意競賽。（圖／記者莊智勝翻攝，下同）

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學生表示，拍攝影片原本只是課堂上老師派的作業，他們在小組討論時發現組員們大多數人都有捐血的經驗，在上網查詢之後發現原來台灣的捐血率是世界第一，因此，學生們希望這件台灣善舉能讓更多人知道、並為之驕傲，他們便開始著手進行影片的拍攝，並使用台灣文化特有的「紅線」為意象，結合捐血的血管，以一件一件日常的善舉帶出「做善事，即使我們不認識」的概念。

因為是學生製作，在拍攝時不免遇到許多困難，像是非專業劇組是很難借到醫院場景的，這群學生找了許多方法，花了好長一段時間與醫院負責人員進行交涉，才終於租到了輔大醫學院作為拍攝場景，另外，影片中出現的公車場景，是他們錯過了好幾班公車，在站與站中間來回走了數十次才終於完成的畫面。

▲▼臺灣捐血率世界第一，學生拍出台灣善實力。（圖／記者莊智勝翻攝）

雖然拍攝過程困難重重，但這期間也發生了許多感動的事情，像是因拍攝需要，他們踏入菜市場，原本很擔心沒人理他們，結果市場內的人看到一群學生扛著攝影機，卻感到很新奇，便爭相想要入鏡，也有許多人熱情地向他們介紹市場裡的每個攤販，和他們聊天並深入了解影片的概念，甚至也願意成為影片中的角色，配合他們完成冗長又繁複的拍攝，這群學生說，在離開菜市場前，他們數度紅了眼眶，也感受到了滿滿的台灣人情味。

影片以台灣特有的景色與人文風情，層層帶出捐血的概念，讓觀者在了解台灣捐血率世界第一的同時，也能感受到台灣特有的文化。學生們表示，希望讓更多人知道捐血是台灣人的驕傲，鼓勵更多的年輕人一起加入捐血的行列，所以他們除了透過社群廣為宣傳、提供影片給捐血中心宣導，也準備投稿參加坎城青年創意競賽，在官方YouTube上曝光，盼能傳播給世界各地的人看到台灣的善實力。

▲▼臺灣捐血率世界第一，學生拍出台灣善實力。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼臺灣捐血率世界第一，學生拍出台灣善實力。（圖／記者莊智勝翻攝）

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