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點鐵板麵要求「蛋半熟，蛋黃熟」　早餐店女傻眼：怎麼煎？

記者黃翊婷／綜合報導

從事餐飲業難免會遇到需要「客製化餐點」的客人，一名女網友23日在臉書PO文分享，有客人點了一份黑胡椒鐵板麵，備註卻要求「蛋半熟，蛋黃熟」，明顯和一般半熟蛋是相反的，讓她超傻眼。沒想到這篇文章PO出後，還引來同樣在早餐店工作的網友回覆，自己曾被要求做出「冰塊多」的熱伯爵奶茶。

客人點鐵板麵要求「蛋半熟，蛋黃熟」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO分享遇到有特殊要求的客人。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，有客人點了大杯熱奶茶、巧克力乳酪餅以及黑胡椒鐵板麵等餐點，卻在鐵板麵那一欄留下備註「蛋半熟，蛋黃熟」，讓她不知道該怎麼辦，「有沒有高超的廚藝師傅教我這顆蛋到底該怎麼煎？」

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這篇文章公開後，掀起網友熱議，大家紛紛幫忙出招，「分離式煎法」、「蛋黃先弄出來煎熟，把蛋白上煎盤後放上蛋黃」、「先將蛋白與蛋黃分開，把蛋黃加熱至半熟狀態，再把半熟的蛋黃與剛剛的蛋白同時下鍋，當蛋白微微變白時就好了」。

還有同樣在早餐店工作的網友留言回覆，「我也有這樣，是要怎麼做」，因為客人點了一杯熱的伯爵奶茶，備註卻要求冰塊多。甚至有人建議原PO乾脆不要接這單，或是學起來之後調高價錢避免奧客，「這鐵板麵有賣超過500元再處理，不然就取消訂單，浪費時間成本」、「等妳學會後，請老闆把這個『蛋半熟，蛋黃熟』選項加入菜單，然後定價50元，因為這是一門技術」。

▼一般半熟蛋都是「蛋黃半熟」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼從「荷包蛋調味」看真實個性。（圖／Unsplash）

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