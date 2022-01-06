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美股大跌！Fed打算提早升息　道瓊重挫392點、納指狂洩522點

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國股市3大指數今天大幅收跌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約5日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄釋出鷹派訊號，可能必須比預期中更早升息，美國股市3大指數今天大幅收跌。

道瓊工業指數下跌392.54點或1.07%，以36407.11點作收。

標準普爾500指數下挫92.87點或1.94%，收在4700.67點。

科技股那斯達克指數挫跌522.54點或3.34%，收15100.18點。

費城半導體指數下滑129.13點或3.22%，收3879.87點。

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