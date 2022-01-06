美股大跌！Fed打算提早升息　道瓊重挫392點、納指狂洩522點

美股今日漲跌互見，道瓊工業指數收盤再創新高，大漲214點，但科技股拖累那斯達克指數及標普500指數，蘋果下跌1.3%；鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢宣布，董事會正式通過私募普通股的決議，引進美國科技巨擘Google成為合作夥伴。《ETtoday新聞雲》記者整理五件財經大事，供讀者迅速掌握今日重點。