貨車「跟導航走」闖懸崖小路　半個車身掛峭壁3天「以為完蛋了」

記者魏有德／綜合報導

大陸山西長治市平順縣的掛壁公路沿山壁而建，另一旁則是深不見底的陡峭懸崖。這條公路昨（4）日傳出一起相當驚悚的交通事故，有一輛白色大貨車司機因誤信導航而開進這條懸崖小路，結果車頭直接穿出防護欄，近半個車身懸掛在懸崖上長達3天，司機在車上一度以為「完蛋了」，情況十分驚險。

▲大貨車半個車身掛在懸崖邊，情況相當危急。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，目擊者吳先生表示，吳先生介紹，自己在1月1日早上8時許看到這輛貨車懸掛在這裡，「我是做自駕旅遊的，這輛車卡在這裡，上面的人下不來，下面的人上不去；為將貨車從懸崖邊脫離開，自己的朋友開來越野車，配合著三台鏟車，終於在1月3日下午4時將其拽到了大路上。」

吳先生指出，南太行（山）以壁掛公路出名，但壁掛公路一般難以通行貨車，「這裡是南太行的掛壁公路旅遊路線，最多就能過個長度6米（公尺）8的卡車，這輛貨車上拉滿了玉米種子，司機應該是沒有設置貨運導航，或是想抄近路才來到了這條路上，幸好車上兩個人沒有受傷。」

被救援下來的貨車司機事後表示，一路上都是跟著導航走，剛開始路很寬，但到掛壁公路的時候就過不去，「本來想倒車出去，但這邊都是下坡，再加上車廂頂到岩壁，結果就溜車（打滑）了，導致車頭伸出了懸崖。」