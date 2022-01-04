　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大胃王女神深V泳裝秀A4腰　靠它放縱也能瘦

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照） 

【企劃特輯】

藝人Paul身為吃貨，各式美食絕對不會放過，而且愛妻咪咪又是料理高手，兩夫妻常常大啖山珍海味，還會吃播與網友們分享，從不忌口的他們雖然在鏡頭前很開心，但私底下卻發現脂肪開始纏身，尤其當咪咪看到Paul的肚腩愈來愈大，甚至身體狀況有問題，邁入減重人生，最後瘦身有成之後，她也開始決心要正視自己的肉肉腰！

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照）

▲藝人Paul與咪咪，因為常常大啖山珍海味，從不忌口的他們也因此深受肥胖所苦。【官網優惠組】

Paul與咪咪見證　狠甩油肚、腰內肉

咪咪和Paul積極經營吃播，為了吸引網友收看，常常需要準備豐富的食材，激起大家的食慾，但每次煮完豐盛的料理後，身為勤儉持家的咪咪當然完全不浪費，不想丟掉食物的她，變身「行走廚餘桶」，二話不說直接往自己的嘴裡吃，日復一日發現腰愈來愈粗，加上常常亂吃，驚覺竟然從扁平肚變成小腹婆！咪咪也因為看到老公Paul受到醫師朋友的推薦，使用新配方整個人消風瘦了12公斤，她也決定要追隨瘦身，沒想到7周就恢復A4腰，立馬與Paul一起拍了一組火辣照，非常有成就感。

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照）

▲Paul與咪咪靠醫生朋友推薦新配方，從肚楠大叔化身六塊肌歐巴、小腹婆化身火辣女神。【momo購物網　益生菌代謝組】

SNEP塑崩有酵菌　提升代謝好夥伴

Paul與咪咪的貴人就是「SNEP塑崩有酵菌」（SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌），它專攻脂肪囤積，擁有促進腸道、提高脂肪代謝率的特色，可以打擊體脂肪，縮小甩不掉的游泳圈。生技博士林宥彤表示，每天吃進的食物，像是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，在過程中體內產生的「NAD+」，能幫助食物分解為乙醯輔酶A，是代謝身體多餘醣類、脂肪的好幫手，年輕時因為NAD+濃度高，可加速新陳代謝，但隨著年齡增加NAD+也開始減少，瘦身效果會愈來愈慢，建議可藉由食品來補充，像是每天食用SNEP塑崩有酵菌，能幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，瘦身事半功倍。

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照）

▲「SNEP有酵菌」能幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

餐前一包SNEP　順「便」好有「酵」

SNEP塑崩有酵菌是由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作研發，運用SNEP四種黃金元素以共生技術產生「SNEP有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，還能有效抑制細胞內75%三酸甘油脂的生成，每周能減少2～3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果。恢復到水蛇腰的咪咪說，使用第一天之後就解決了脹氣的問題，每天餐前一包排便就能很順暢，肚子也明顯消下去，輕盈的感覺超好！

SNEP塑崩有酵菌擁有專業檢驗，並有多篇期刊證實產品的功效，還獲得2020日本東京發明展、波蘭國際發明展兩項金獎的殊榮，連網路部落客、美食愛好者也愛不釋口，獲得一致好評，讓大家吃得安心，瘦得開心！

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照）

▲「SNEP有酵菌」由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發，獲得2020日本東京發明展、波蘭國際發明展兩項金獎的殊榮。

▲▼snEP塑崩有酵菌。（圖／資料照）

▲許多網路美食部落客，對於食用SNEP有酵菌維持身材都獲得一致好評。

雙醫學大學研發　SNEP酵素+益生菌

Paul＆咪咪　雙代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？

官網優惠組►https://ivenor.tw/aj78Q

＊五倍券官網貨到付款也可使用唷！

momo購物網　益生菌代謝組►https://chshop.work/jzi3E

官方免付費諮詢專線：0800-520-367

LINE官方帳號►https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/7edQO3TlYdo

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭61小時「蕾宏大戰」內幕
過期10年還做成保健食品！　這家黑心廠商大賺7千萬
OL買6000瓶酒精「上蝦皮轉賣」！　價格翻倍狂賺18萬
找到了！東石濱海大橋工人失蹤7天　屍體卡蚵架
胡宇威爆3歲姪女、妹夫確診！　「燒到40度」打過疫苗也染疫
「除夕到初6全在娘家過！」媳婦開大絕不用見婆婆　網：很高招
2021各國生活品質排名！台灣「1指數」全球第一　網認了：合
F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限動稱前男友偷走！下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

創下五百人的減重奇蹟好評率高達95%　名嘴Paul靠它吃出健康好身材

全聯公布虎年福袋頭獎！保時捷、賓士齊發　3夢幻名車價值近900萬

超商最新13款福袋來了！299元抽388萬瑪莎拉蒂　還要送金條、刷卡金

大胃王女神深V泳裝秀A4腰　靠它放縱也能瘦

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開囤了

「豐禮籃吉祥美食」好澎湃！大手筆加松露、烏金XO醬頂級食材

【廣編】大流量女孩瘋搶的「褲東西」　Kotex抑菌好眠褲夜夜都是平安夜

原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了　曝未來最新走向

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

全聯公布虎年福袋頭獎！保時捷、賓士齊發　3夢幻名車價值近900萬

超商最新13款福袋來了！299元抽388萬瑪莎拉蒂　還要送金條、刷卡金

大胃王女神深V泳裝秀A4腰　靠它放縱也能瘦

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開囤了

「豐禮籃吉祥美食」好澎湃！大手筆加松露、烏金XO醬頂級食材

【廣編】大流量女孩瘋搶的「褲東西」　Kotex抑菌好眠褲夜夜都是平安夜

原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了　曝未來最新走向

開工先來嗑爆！必勝客連3周「加1元多1件、大比薩下殺6折」

300公分陰莖雕像「巨根頂天」　市長挺爆藝術家：再來10個

50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

LIVE／「桃機4人確診」本土疫情擴大　陳時中最新說明

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭61小時「蕾宏大戰」5內幕

最高漲1.6萬！Mitsubishi中華三菱2022年式多款車型調漲

農曆春節賞花！北投三層崎紫色浪漫噴發　參加開幕抽Apple Watch

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

過年限定！花蓮太魯閣推免費遊園專車　3條大推玩樂路線

陸軍33化學兵進駐桃園機場　鎖定二航廈停車場擴大清消

林昶佐揭1000名往生者竟能連署罷免　「在地服務選民超過6千件」

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

消費熱門新聞

家樂福真要換老闆？總經理首度回應

等到了！超商限時1天咖啡買6送6

大胃王女神深V泳裝秀A4腰　靠它放縱也能瘦

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

超商「開工咖啡優惠」一次看！

一年只有一次　網友揪人衝超級品牌日搶鍋

超商最新13款福袋！299元抽388萬瑪莎拉蒂

加了龍蝦、鮑魚！超豪華新春比薩開吃

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

必勝客連3周加1元多1件、比薩下殺6折

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

巴鈺產後腰束奶澎關鍵性感數爆表

輕鬆買上百道冷凍年菜加碼送菜金

更多熱門

相關新聞

男星完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

男星完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

藝人Paul 喜歡品嚐美食，加上老婆又是「廚神級」的好手藝，讓他每天大飽口福，從不忌口的他也因此深受肥胖所苦，甚至影響健康。為了逼他減肥恢復健康，老婆咪咪在今年四月在臉書上「宣戰」，三個月的時間，只要Paul減肥1公斤，就可以獲得1萬元，而且是用咪咪自己的私房錢當獎金；為了讓老婆刮目相看Paul答應接受老婆挑戰！

Paul與咪咪瘋吃播　豪宅開趴吃鍋

Paul與咪咪瘋吃播　豪宅開趴吃鍋

台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌

台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌

Paul居家甩肉十公斤　老婆：像撿到新老公

Paul居家甩肉十公斤　老婆：像撿到新老公

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊

關鍵字：

SNEP塑崩有酵菌

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

台大澄清木子小姐離世非事實　

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面