大胃王女神深V泳裝秀A4腰　靠它放縱也能瘦

【企劃特輯】

藝人Paul身為吃貨，各式美食絕對不會放過，而且愛妻咪咪又是料理高手，兩夫妻常常大啖山珍海味，還會吃播與網友們分享，從不忌口的他們雖然在鏡頭前很開心，但私底下卻發現脂肪開始纏身，尤其當咪咪看到Paul的肚腩愈來愈大，甚至身體狀況有問題，邁入減重人生，最後瘦身有成之後，她也開始決心要正視自己的肉肉腰！

▲藝人Paul與咪咪，因為常常大啖山珍海味，從不忌口的他們也因此深受肥胖所苦。【官網優惠組】

Paul與咪咪見證 狠甩油肚、腰內肉

咪咪和Paul積極經營吃播，為了吸引網友收看，常常需要準備豐富的食材，激起大家的食慾，但每次煮完豐盛的料理後，身為勤儉持家的咪咪當然完全不浪費，不想丟掉食物的她，變身「行走廚餘桶」，二話不說直接往自己的嘴裡吃，日復一日發現腰愈來愈粗，加上常常亂吃，驚覺竟然從扁平肚變成小腹婆！咪咪也因為看到老公Paul受到醫師朋友的推薦，使用新配方整個人消風瘦了12公斤，她也決定要追隨瘦身，沒想到7周就恢復A4腰，立馬與Paul一起拍了一組火辣照，非常有成就感。

▲Paul與咪咪靠醫生朋友推薦新配方，從肚楠大叔化身六塊肌歐巴、小腹婆化身火辣女神。【momo購物網 益生菌代謝組】

SNEP塑崩有酵菌 提升代謝好夥伴

Paul與咪咪的貴人就是「SNEP塑崩有酵菌」（SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌），它專攻脂肪囤積，擁有促進腸道、提高脂肪代謝率的特色，可以打擊體脂肪，縮小甩不掉的游泳圈。生技博士林宥彤表示，每天吃進的食物，像是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，在過程中體內產生的「NAD+」，能幫助食物分解為乙醯輔酶A，是代謝身體多餘醣類、脂肪的好幫手，年輕時因為NAD+濃度高，可加速新陳代謝，但隨著年齡增加NAD+也開始減少，瘦身效果會愈來愈慢，建議可藉由食品來補充，像是每天食用SNEP塑崩有酵菌，能幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，瘦身事半功倍。

▲「SNEP有酵菌」能幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

餐前一包SNEP 順「便」好有「酵」

SNEP塑崩有酵菌是由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作研發，運用SNEP四種黃金元素以共生技術產生「SNEP有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，還能有效抑制細胞內75%三酸甘油脂的生成，每周能減少2～3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果。恢復到水蛇腰的咪咪說，使用第一天之後就解決了脹氣的問題，每天餐前一包排便就能很順暢，肚子也明顯消下去，輕盈的感覺超好！

SNEP塑崩有酵菌擁有專業檢驗，並有多篇期刊證實產品的功效，還獲得2020日本東京發明展、波蘭國際發明展兩項金獎的殊榮，連網路部落客、美食愛好者也愛不釋口，獲得一致好評，讓大家吃得安心，瘦得開心！

▲「SNEP有酵菌」由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發，獲得2020日本東京發明展、波蘭國際發明展兩項金獎的殊榮。

▲許多網路美食部落客，對於食用SNEP有酵菌維持身材都獲得一致好評。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌

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