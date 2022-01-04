被錢莊騙過戶千萬宅一家7口流落街頭　債主反控：租房半毛未付

▲籃姓男子出示房屋租約和借款本票，澄清自己並非騙房過戶的地下錢莊業者。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投黎姓夫婦向余姓、籃姓2男子借款150萬應急還債，不過夫婦倆指控，2男要求將其價值千萬的住屋過戶做擔保、自行負擔房貸和高額借款利息，又要他們簽下租屋合約，怎知最後竟聲請法院強制執行將他們1家7口趕走奪屋，痛批遇上地下錢莊詐騙；籃姓男子日前反控黎姓夫婦前後共積欠350萬借款、甚至沒付過半毛房租，強調「沒開地下錢莊、感覺很冤枉！」

黎姓夫婦日前透過親屬向媒體投訴表示，2年前因生意失敗、又被友人追討先前商借的150萬元周轉金，經介紹找到竹山鎮余姓、籃姓2男子所開土地買賣事務所，在2019年7月簽訂協議借款150萬元，但須將其南投市透天厝住屋過戶作為擔保，且房屋過戶後，銀行貸款仍由黎姓夫婦負擔，並按月支付借款利息；2男並要求夫婦倆簽下租屋合約、到南投地方法院公證有租屋事實。

▲▼南投一對夫婦控訴遭地下錢莊詐騙，致住屋遭法拍、一家七口有家歸不得。（圖／資料照片，民眾提供）

黎姓夫婦指出，隔年2月突接到余、籃2人的存證信函，要求他們繳清積欠租金，今年4月再接獲對方存證信函表示要終止租約，並要求他們儘速搬走，隨後即向南投地院聲請強制執行，12月14日當天將一家7口趕出住了近20年的房子；黎姓夫婦控訴對方是地下錢莊，早就設局想搶走他們價值上千萬的住屋，主張雙方並沒有承租的事實，他們也都依約繳付銀行貸款和借款利息，已向南投地檢署提告詐欺等罪嫌。

▲▼籃姓男子出示2份借款本票，指黎姓夫婦共積欠350萬元借款。（圖／記者高堂堯翻攝）

籃姓男子日前則出示租屋合約、2份借款本票和南投地院強制執行清償的民事裁定文自清，指出除了過戶黎宅協議的借款150萬，其實還另外又借了一筆200萬元，總共借350萬；另外，白紙黑字的租屋合約、一個月僅6000元的房租費，然而在2年、24個月的合約期限中，甚至延至去年12月法院強制執行搬遷還屋時，黎姓夫婦分文未付。

籃姓男子透露，借貸前就聽說黎姓夫婦倆到處投資失利、到處欠錢，當初也是要跟借150萬元去還債、信用並不好，加上200萬前帳沒清，本來不想再借，「是他們主動提議要過戶房子做保，我們才勉強答應再借錢。」因黎宅所剩450萬元房貸也轉落其名下，為求雙保險，借款協議才要求黎姓夫婦自付房貸、並到法院公證房租合約，酌收每月6千元租金。

▲▼黎姓夫婦與籃姓男子簽下的借款協議和房屋租約。（圖／民眾提供）

籃男表示，想不到黎姓夫婦簽約後竟連房租都不肯交，或無力交付，「否則請他們出示交租紀錄或單據」，8個月後實在忍無可忍、也擔心350萬元債款都討不回來，才寄存證信函要求交租，但他們依然無視，最後才會陸續向法院聲請強制執行歸還借款、搬遷還屋；況且黎姓夫婦宣稱自宅價值千萬，但實價登錄僅800萬左右，若以借款、所剩房貸和積欠房租等加總，也只近800萬元，收回房子根本無利可圖。

《東森新媒體》記者進一步詢問，是否有外傳收一個月10萬元高額借貸利息之事，籃男反問：「他們連公證過的房租都不交，有可能付這麼高的利息嗎？」「而且我們若真的放高利貸，他們為何不告我重利罪？」籃男也強調，他和余姓男子只是一起投資不動產的朋友，並非公司行號，當初是一時心軟才借錢給黎姓夫婦應急，未料現在依約依法主張權利，卻被他們公然罵成地下錢莊、詐騙集團，實在太冤枉，目前也考慮提出誹謗告訴。



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