煙火還是失火？跨年101煙火「凸槌照」流傳　網笑翻：為什麼像爆炸

▲煙火噴發那一瞬間看起來像火災。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）



記者黃可昀／綜合報導

台北101每年都塞滿人欣賞跨年煙火，今年施放1.6萬發，總共6分鐘，場面相當壯觀，民眾紛紛在網路分享自己拍到的美照，不過其中有幾張拍得怵目驚心，看起來就像是「爆炸現場」，網友直呼「不會拍照的去拍101煙火，真的會嚇死人…」。



一名網友在臉書社團「爆廢公社」轉貼網友分享的煙火照，煙火爆炸那一瞬間，黃色、紅色火光瞬間從建築物噴出，遠看就像是火焰圍繞著整個101，煙火爆開那一瞬間剛好被民眾給拍下，其實下一秒就煙花四射，唯獨剛噴發的那一幕看起來相當驚悚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛笑回，「好像爆炸」、「笑到美丁美噹」、「沒說跨年活動，以為發生什麼事了」、「為什麼看起來像是恐怖襲擊！」、「真正的拍照高手才能拍出這樣的照片」、「是煙火還是失火」、「會P圖的可以加一隻哥吉拉」。

▲不同角度拍起來差很大。（圖／翻攝自電腦王阿達）



粉專「電腦王阿達」也轉發照片，吸引超過1.8萬人朝聖，不過很多人在底下替101平反，今年的煙火仍十分驚艷，可惜有霧且風大，站在下風處的人就容易拍出「失火照」。網友留言，「站錯方向每年拍起來都像爆炸現場 」、「今年煙火真的是邊看邊笑，霧氣太重完全是災難場景XD」、「下風處的悲劇」。