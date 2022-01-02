互看不順眼？當街毆鬥　南警快打到場全都辦！

▲台南市東區發生酒客當毆鬥事件，市警一分局出動快打警力將11人全數逮捕，依涉嫌聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警一分局2日清晨5時許接獲民眾報案，台南市東區中華東路1家KTV外廣場上有人聚集嗆聲，經莊敬派出所派員前往查處，發現兩方酒客11人在場互相叫囂後徒手互毆，員警除立即嚇令在場滋事者全數蹲下外，同時通報線上快打警力支援，將全部涉嫌鬥毆者，依聚眾鬥毆罪嫌逮捕送辦。

警方指出，一分局勤務指揮中心調派線上巡邏警力計16名快速抵達，立即以優勢警力，壓制雙方氣焰，防止事端擴大。經查事件起因，雙方僅僅因為共乘電梯，互看不順眼，而轉移陣地到廣場上欲鬥毆輸贏。一分局調查後，將所有滋事互毆者，全案依涉嫌聚眾鬥毆罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警一分局表示，刑法新修正第150條已將「公然聚眾」之用語修正為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者」，對於暴行鬥毆等違法情事，一分局將依法究辦，絕不寬貸。同時呼籲民眾飲酒應節制，絕不容許酒後脫序行為，影響社會秩序，挑戰警方執法決心。如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，一分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。