未來10年恐有100萬物種滅絕！比「恐龍消失」還慘　人類也要小心

▲非洲象數量大減86%,未來10年內恐怕滅絕。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

隨著氣候變得更加極端、異常,加上環境上的威脅空前增加,地球上的許多動植物被迫慢慢迎來絕種的悲慘命運,世界自然基金會(WWF)德國分會日前在聲明中指出,未來10年以內恐怕會有超過100萬個物種滅絕,成為恐龍消失以後最慘的滅絕事態。

根據《德國之聲》報導,世界自然基金會(WWF)德國分會發布一份研究報告「2021年贏家與輸家」(Winners and Losers of 2021),報告指出目前約有14萬2500種的動植物被列在國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN Red List of Threatened Species),其中還有4萬個物種面臨「滅絕」威脅,是該紅色名錄開始上路後,登榜物種最多的時刻。

其中,非洲象與北極熊淪為年度報告中「最慘輸家」。非洲象的數量在過去31年銳減86%,北極熊則是因北極海快速融冰而失去棲息地,科學家大膽預言2035年夏天北極海上便不再有冰塊;至於灰鶴、大江珧蛤與其他巡游魚類也登上輸家榜。

世界自然基金會德國分會主任布蘭德斯(Eberhard Brandes)認為,眼下具有急迫性、亟待解決的議題為環境問題以及環境保護政策,尤其是該如何應對氣候變遷,「保育物種不單單靠著解決環境問題,事實上人類最終也有可能被列入瀕危紅色名錄,也就是說,人類可能最後會淪為自己生活方式所造成的受害者。」

