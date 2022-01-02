「插隊哥」下交流道硬擠連貫車陣　遭罰3000不服上訴結果曝

▲用路人最討厭遇到之一，就是依序排隊卻被他車中途插入。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

高速公路下交流道經常可見大排長龍的車道，突然有車輛不依序排隊硬是從中插入，讓許多乖乖排隊的駕駛氣憤不已，而一名插隊的駕駛被民眾以行車紀錄器檢舉後遭罰3000元，卻不服提起訴訟，表示其他車也有同樣行為，檢舉後行政機關卻不給予處分，代表標準不一，主張應撤銷對他的罰單判決，最後仍被法官以裁決正確為由駁回，仍得繳納3000元罰單。

判決書指出，邱姓男子2020年12月7日開車行經國道3號南向20公里處，因「行駛高速公路未依規定變換車道」（插入連貫車陣中行駛），被後車駕駛以行車紀錄器影像提出檢舉，罰單則在同年聖誕節寄到家中。

邱男不服向監理服務網申訴平台提出申訴，主張當時開車行經福德隧道入口才看到木柵交流道出口的告示牌，但已來不及變換車道，隧道中又無法變換車道，加上遇到前方有車禍，才會暫時行駛在中線車道，而且出隧道後還有600公尺才到木柵交流道，所以才會減速等待機會插入外側減速車道，並非插入減速車道的連貫車陣。

台北市監理所說明，用路人行駛途中若要變換車道，應遵守高速公路和快速公路交通管制規則第11條規定，「駛離主線道不得未依序排隊即插入正在連貫駛出主線之汽車中間」，而且按照國道公路警察局認定基準，連貫車隊成形後，車輛未由排隊起點依序排隊，而是插入車陣中行駛，就符合違規要件，因此舉發並無違誤。

法官審閱行車紀錄器影像後表示，當時左側2車道暢行，外側車道則應排隊下交流道而行進緩慢，但邱男的車輛卻從檢舉人的車輛前插入已成形的連貫車陣中，迫使檢舉人車輛必須減速，違規情形明確，因此判定舉發並無違誤。