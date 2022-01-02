　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「插隊哥」下交流道硬擠連貫車陣　遭罰3000不服上訴結果曝

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲用路人最討厭遇到之一，就是依序排隊卻被他車中途插入。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

高速公路下交流道經常可見大排長龍的車道，突然有車輛不依序排隊硬是從中插入，讓許多乖乖排隊的駕駛氣憤不已，而一名插隊的駕駛被民眾以行車紀錄器檢舉後遭罰3000元，卻不服提起訴訟，表示其他車也有同樣行為，檢舉後行政機關卻不給予處分，代表標準不一，主張應撤銷對他的罰單判決，最後仍被法官以裁決正確為由駁回，仍得繳納3000元罰單。

判決書指出，邱姓男子2020年12月7日開車行經國道3號南向20公里處，因「行駛高速公路未依規定變換車道」（插入連貫車陣中行駛），被後車駕駛以行車紀錄器影像提出檢舉，罰單則在同年聖誕節寄到家中。

邱男不服向監理服務網申訴平台提出申訴，主張當時開車行經福德隧道入口才看到木柵交流道出口的告示牌，但已來不及變換車道，隧道中又無法變換車道，加上遇到前方有車禍，才會暫時行駛在中線車道，而且出隧道後還有600公尺才到木柵交流道，所以才會減速等待機會插入外側減速車道，並非插入減速車道的連貫車陣。

台北市監理所說明，用路人行駛途中若要變換車道，應遵守高速公路和快速公路交通管制規則第11條規定，「駛離主線道不得未依序排隊即插入正在連貫駛出主線之汽車中間」，而且按照國道公路警察局認定基準，連貫車隊成形後，車輛未由排隊起點依序排隊，而是插入車陣中行駛，就符合違規要件，因此舉發並無違誤。

法官審閱行車紀錄器影像後表示，當時左側2車道暢行，外側車道則應排隊下交流道而行進緩慢，但邱男的車輛卻從檢舉人的車輛前插入已成形的連貫車陣中，迫使檢舉人車輛必須減速，違規情形明確，因此判定舉發並無違誤。

ET快訊
周杰倫首曬「高清正面全家福」　1家4口絕美畫面曝光！
新北女曬照片苦勸「別逛好市多」…過來人一看秒懂：妳是對的
袁惟仁最新病況　臥床成植物人、張眼認不得人
高中情侶「每周3次」教室、女廁狂啪！　搞到媽慘賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「插隊哥」下交流道硬擠連貫車陣　遭罰3000不服上訴結果曝

騎白襯衫妹後面　他摸「屁股一下」代價大了

違規騎車上人行道「撞倒報廢車」釀火燒　冒失男：那邊怎麼有車

連假死亡車禍！醉男坐路中遭輾斃　年輕女駕駛嚇壞：沒看到人

高中情侶「每周3次」教室、女廁狂啪！　搞到男方媽慘賠20萬元

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄差點翻車

聯發科工程師偷吃女同事…判賠40萬狂喊窮　法官一查年收入打臉

台南白河廟會活動晚上發生推擠衝突　優勢警力介入平弭紛爭

25歲男子夜闖「中和自助餐」　搜刮手機平板

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

「插隊哥」下交流道硬擠連貫車陣　遭罰3000不服上訴結果曝

騎白襯衫妹後面　他摸「屁股一下」代價大了

違規騎車上人行道「撞倒報廢車」釀火燒　冒失男：那邊怎麼有車

連假死亡車禍！醉男坐路中遭輾斃　年輕女駕駛嚇壞：沒看到人

高中情侶「每周3次」教室、女廁狂啪！　搞到男方媽慘賠20萬元

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」怒：你覺得你逃得了？

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄差點翻車

聯發科工程師偷吃女同事…判賠40萬狂喊窮　法官一查年收入打臉

台南白河廟會活動晚上發生推擠衝突　優勢警力介入平弭紛爭

25歲男子夜闖「中和自助餐」　搜刮手機平板

吳復連是地下教頭　吳念庭期待父親重返職棒執教

解密「WU～」慶祝手勢　吳念庭談太魯閣事件再哽咽

敬遠抓我？那一役成為吳念庭轉捩點　一大關鍵變強打

花3、4年苦練多守位　吳念庭想過交易甚至動念回台選秀

專訪／吳念庭苦熬12年　棒球路「日本爸爸」相助

鑽進新貓窩！萌弟「折手手趴好」搶先試用　喵星人低頭裝不認識

你一定吃過沒看過！　專家揭仙草植株真面目：太難想像了

雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

拜仁巴黎各有4球員確診！諾伊爾染疫比V手勢報平安：有輕微症狀

宜蘭最新「植栽餐廳」隱身農場！42年紅磚牆超好拍　早餐開啟好心情

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

高中情侶「校內狂啪」每周3次！　男方媽慘賠20萬元

醉男坐路中遭輾斃　年輕女駕駛嚇壞：沒看到人

國道撞車就跑！她被撞飛200m「嚇到失聲」氣炸

工程師偷吃判賠喊窮　法官一查年收打臉

男不滿檳榔攤「說壞話」　酒駕持刀砍女

三寶小客車「鬼之右切」硬衝匝道　客運被逼撞護欄

女板模工人工地施作　墜地傷重不治

弒父女暗黑史起底　3年前控告父母積欠1萬5裁判費未繳

騎白襯衫妹後面　他摸「屁股一下」代價大了

國道追尾　回神才發現肇事者跑了

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

失智媽剛過世！存款「竟短少1千萬」

獨／碩士女赴美花父親2500萬　回台啃老與男友爽住酒店

即／北市大安男子墜樓　壓傷路過學生

更多熱門

相關新聞

小豬交流道亂竄　落網隔天亡

小豬交流道亂竄　落網隔天亡

苗栗縣竹南警分局19日下午3時許接獲民眾報案稱，竹南鎮公義路與國3香山交流道路口附近有小豬出沒，十分危險；立即出動3名員警並與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「逮捕」，由動保所人員帶回。

疑闖紅燈遭廂型車撞飛！騎士送醫不治

疑闖紅燈遭廂型車撞飛！騎士送醫不治

買不起竹北「龍潭房價折半」！當地人反推2區域

買不起竹北「龍潭房價折半」！當地人反推2區域

即／國道1號楠梓段翻車　車流回堵成停車場

即／國道1號楠梓段翻車　車流回堵成停車場

麻豆交流道下死亡車禍司機稱不知撞到人

麻豆交流道下死亡車禍司機稱不知撞到人

關鍵字：

交流道基隆地方法院

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

米砂特斯拉遭「無辜潑酸」新年上警局！大紅車頭被腐蝕

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

高中情侶「校內狂啪」每周3次！　男方媽慘賠20萬元

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面