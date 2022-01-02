聯發科工程師偷吃女同事…判賠40萬狂喊窮　法官一查年收入打臉

▲聯發科工程師出軌女同事，判賠40萬狂喊窮。（示意圖／Unplash）



圖文／CTWANT

新竹一名人夫在聯發科擔任工程師，不料他竟和女同事發生婚外情，不僅在公開場合親密撫摸、相偕上下班等，甚至和女方同居，讓正宮氣炸提告，一審遭判賠40萬元，但他認為金額過高，提出上訴。不過，新竹地院民事庭發現，男方108年度所得為217萬餘元，不採信其說詞，最後仍維持一審見解，全案定讞。

根據判決書，人妻主張，她和男方於2011年結婚，育有2名未成年子女，10年婚姻生活雖偶有磨合、惟尚稱和睦，不料先生前年1月、3月無故要求離婚未果，遂於同年4月自行搬離共同家庭住所、並進而與聯發科女同事同居，2人之後多次在公開場合親密撫摸、相偕上下班，甚至不顧旁人眼光親吻，明顯已侵害配偶權。

針對元配指控，人夫辯稱，他和女方婚姻長期不睦，才會搬離2人共同住所，後因對方種種霸凌行徑，導致自己罹患憂鬱症、睡眠障礙症等，需靠親友陪伴才能抒解情緒，所以常找同部門的女同事抒發心情，2人並無同居，亦未有逾越一般社交行為之不正當往來行為，認為一審判賠40萬元金額過高。

新竹地院勘驗相關證據，認定男方和小三顯已侵害正宮之身分法益，且情節重大，導致對方精神上受有相當程度之痛苦，其請求賠償相當金額之精神慰撫金，應屬有據，判處2人應賠償40萬元。案經上訴，二審認為，上訴人在聯發科擔任工程師，108年度所得為217萬餘元，一審判賠金額並無不妥，維持原判決定讞。

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