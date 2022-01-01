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偷看女舞者更衣「還偷摸一把」！色男竟稱：我在開玩笑

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男舞者偷看女團員換衣服、偷摸屁股性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

盧安達籍男舞者查爾斯2019年2月14日於桃園燈會表演期間，涉嫌偷看同團其他女舞者換衣服，還偷摸俄羅斯籍女舞者A女的臀部，還笑著表示「I am joking（我在開玩笑）」。事後，A女不甘受辱，提告性騷擾。一審桃園地院依法判查爾斯3月刑期，得易科罰金18萬，服刑完畢得驅逐出境，案經上訴，日前高等法院維持原判，全案定讞。

判決指出，查爾斯2019年2月14日晚上6時許，於桃園蘆竹南崁溪的自行車道表演工作帳篷內，不僅偷看女團員換衣服，還趁機偷摸A女的臀部，藉此性騷擾得逞。事後，A女提告性騷擾，全案因此曝光。

審理期間，查爾斯與其辯護人主張，A女於偵查期間撤告，全案不符法律程序。不過，法官調查，經檢方再三詢問A女是否要提告，A女則表示「I say I don't like coming but if need I can come again. I don't want to cancel the case.（我說我不喜歡來這裡，但如果有需要的話，我會再次前來，我沒有要取消這個案子）」，足認A女並未撤告、檢方依法起訴，並無違法，故不採信查爾斯說詞。

一審桃園地院審理後，依意圖性騷擾罪，判查爾斯3月刑期，得易科罰金18萬，服刑完畢得驅逐出境。查爾斯不服提上訴，否認性騷擾飯行，且全案係舞團所屬的工作坊負責人與其有勞資糾紛，才會教唆A女誣告他。然而，高等法院勘驗相關事證，不採信查爾斯說詞，審酌後駁回，維持原審量刑，全案定讞。

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