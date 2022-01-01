失智媽剛過世！存款「竟短少1千萬」　女兒查出真相心碎傻眼了

▲湯姓兄弟趁母親中風時，盜領1千萬存款。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

基隆一對湯姓兄弟趁著母親中風住院後，拿著母親的印章、存摺，於短短2年內就陸續盜領1千萬元，整起事件直到湯母過世後，兩人的姊姊發現這件事，氣得對兩個弟弟提告。對此，基隆地院審理後，依法各判2人1年10月徒刑。

判決指出，湯母因為下肢無力、溝通障礙等狀況住院，之後又被院方診斷出有中度失智的情形，且湯姓兄弟也知道此事，但兩人卻趁著母親以欠缺正常辨別事理之能力，二人竟共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意聯絡，在未經母親的同意、授權之下，盜蓋母親的印章、冒用簽名後，陸續在母親的帳戶之中提領出1千萬元。

兄弟倆盜領1千萬的現金後，各自拿走500萬元，而這起事件直到兩人的大姊於母親過世後，發現帳戶內有金額嚴重短少的問題，才讓此事因此曝光。對此，湯姓哥哥辯稱，「我不認為我媽3月份是意識最不清楚的時候，因為她當時身體都不方便了，我怎麼帶她去銀行，我始終都沒有說這是贈與行為，父母親叫你做事情不會用白紙黑字寫，都是口頭吩咐，我們就去做了。」

湯姓弟弟則表示，「媽媽在2015年2、3月間意識清楚前，哥哥有詢問我，媽媽的錢要如何處理，我哥哥跟我說我媽要將内湖租金1000萬元轉匯各500萬元到我們2人之帳戶，所以我跟我哥哥與我陸續去轉錢，500萬元各分次轉帳之原因，因為我媽有定存需解除，有贈與稅的問題。」湯弟還說，當時家族成員進行財產分割協議時，也有載明內湖房子歸兄弟2人所有，租金也歸屬2人，因此可以證明內湖房屋租金本就是2人的，但為租金會沒有存入2人帳戶，湯弟則辯稱，「母親說要放在哪裡，我們做兒子的基於孝順，也不方便爭執。」

不過，2人的說法被大姊打臉，湯姓大姊表示，雖然當時內湖房子確實過戶給2個弟弟，但大家當時也有說好，租金還是由湯母負責收，以此做為湯母的生活費。對此，法官勘驗各項證據後認為，湯姓兄弟用盜領方式冒用母親名義領取存款，且金額高達1千萬元，又無法證明此舉是在母親的授意，認為2人已經觸犯偽造文書、詐欺取財等罪，且因為盜領金額過於龐大，也已經影響到同為繼承人的湯姊的權益，且兩人犯案後矢口否認犯行，犯後態度不佳，因此依法各判兩人1年10月徒刑，全案可上訴。