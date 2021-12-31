快訊／今「境外暴增41例」創史上新高！單月累計破400例

記者洪巧藍／台北報導

跨年日境外移入大爆發！中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內暴增41例境外移入確定病例，創下疫情以來史上最高紀錄，12月累積境外移入也突破400例；所幸仍無本土病例，也無確診病例死亡。

近來境外移入每天都是2位數增加，也不斷創下新高紀錄，指揮官陳時中昨天就語重心長表示，12月境外移入個案已有387例，相較於前三個月可說是倍數成長。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

陳時中昨也提到，全球疫情大爆發，許多國家都呈指數性成長，「境外移入一天有50人也不稀罕」，呼籲民眾一定要盡快接種疫苗，參加跨年活動口罩也要戴好，否則一有破口疫情就會來得非常快，「快到我們準備不及」。此話一出，今天境外移入就暴增41例，不但是今年最高紀錄，也是疫情發生兩年來單日境外移入最高。

指揮中心表示，今日新增41例境外移入個案，為16例男性、25例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(14例，案17104-17106、案17112、案17113、案17115、案17116、案17118-17122、案17131、案17139)、菲律賓(2例，案17125、案17132)、法國(2例，案17117、案17124)、義大利(案17114)、肯亞(案17123)、喀麥隆(案17126)、瑞士(案17127)、印度(案17128)、阿拉伯聯合大公國(案17129)、烏克蘭(案17130)、越南(案17133)及柬埔寨(案17138)入境，另14例(案17100-17103、案17107-17111、案17134-17137、案17140)調查中，入境日介於今(2021)年12月16日至12月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,946,919例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,927,473例排除)，其中17,029例確診，分別為2,375例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。