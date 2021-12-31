前警隊長涉偷「黑幫300萬AP名表」　測謊未過卻不起訴

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

記者葉國吏／綜合報導

參與偵辦館長陳之漢槍擊案的新北市警局刑警大隊前偵六隊胡姓隊長，因被懷疑偷走竹聯幫寶和會前會長邵柏傑300萬AP名表，並測謊未過。新北地檢署以無確切證據，無法單憑測謊結果判定胡姓隊長偷表，30日以證據不足處分不起訴。

新北市刑大偵辦館長陳之漢槍擊案，兇嫌劉丞浩與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑均查緝到案，卻衍生出案外案。其中警方在邵男家中扣下一只AP（愛彼錶）精品名錶，後來依檢察官指示發還，卻遍尋不著這只名錶，市刑大主官以50萬與邵男和解，警方後續進行內部調查，對31位警務人員進行測謊。

▲當時檢警查扣大量證物，包括一支AP名錶。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於警方自清調查，也造成基層警務人員士氣低落，其中1名2線3星胡姓警官經3次測謊，竟然沒有通過，但經搜索卻無查獲。新北地檢署認為，測謊並非直接針對犯罪事實施以測試，而是以彈劾方式去推敲，必須要有其他補強證據。

檢方另外調閱相關監視器畫面以及訊問多位官警，都沒發現也沒人目擊胡姓隊長有接觸AP名表情形，更不能確定是他所竊，30日處份不起訴。