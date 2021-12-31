跨年前先看！「4生肖」注意血光之災　穿1顏色衣服擋災

▲跨年前必看！2022年4大生肖要注意了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著「虎年」即將到來，不少民眾都會去廟宇點燈、安太歲，為得就是期望能在全新的一年平平安安，順順利利。對此，清水孟國際塔羅的小孟老師特別提醒「4生肖」在跨年之後，除了要注意身體健康狀況外，更要留意可能發生血光之災！

猴：注意投資，勿往山上



屬猴的朋友要當心2022年跨年當日不宜亂投資，若亂投資容易會遇見金錢卡關，也容易破大財，想要去跨年的人不宜前往森林與山上，容易沖煞，若要去的人記得帶紅包袋或暖暖包能融化陰氣。



虎：注意車關，東西遺失



屬虎的朋友容易犯車關，2022外出時或參加跨年活動都要小心交通安全，以免發生交通事故，此外跨年以即跨年後也要當心隨身物品容易被扒或者東西遺失。



蛇：容易感冒，血光較多



屬蛇的朋友在跨年時要注意天氣冷熱變化，家中老人屬蛇也要當心跨年後氣溫高低變化導致血壓攀升，在跨年夜要準備下廚的蛇寶寶要留意血光較多，2022跨年爬山運動也要注意容易受傷，多穿黃色衣服能避免血光之災。



豬：注意過勞，海邊煞氣



屬豬的朋友，跨年夜要注意容易玩太晚導致過勞氣血不佳，容易引發隔日頭暈腦帳筋骨酸痛，想去海邊港口或郵輪跨年的人要注意半夜陰氣重，帶黃色或金色色紙在身上能破除煞氣。