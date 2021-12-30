冷颼颼的夜…她跌坐涵洞濕透發抖　鶯歌勇警脫衣助保暖送醫！

▲鶯歌勇警發現涵洞中的婦人，早已全身溼透還不斷發抖，員警脫下外衣協助保暖並送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名75歲阿嬤26日出門散步竟失蹤，結果跌坐在住家外1公里的菜園水溝中，全身溼透無法爬出，家屬回家發現阿嬤不見，於下午3點多到鳳鳴派出所報案，員警超積極在轄區找人，直到隔天晚間6點多，因為天色昏暗又超冷，員警擔心阿嬤身體會撐不住，仍鍥而不捨的搜尋，最後傳來好消息！

據了解，婦人有輕微失智，26日趁家人都出門上班時跑出去，結果再也沒回家，警員陳軒宏從接獲報案開始再也沒闔眼，拼命在附近搜尋，經過27小時，晚上6點多在鳳鳴重劃區內的菜園裡發現了婦人的傘，陳軒宏想，「該不會在水溝裡！？」往下方探頭一看，婦人果真坐在水溝的涵洞裡，全身溼透。

▲警消合力助婦人脫困送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

當時天色昏暗還飄雨，陳軒宏趕緊返所攜帶裝備後再度返回水溝旁，到場支援的警員史良程不畏風寒將身上所穿之防風雨衣脫下，披在婦人的身上。後來消防員到場協助救人，經查其頭部及腹部有撕裂傷外，其餘生命徵象均穩定，送恩主公治療後已無大礙。

有「鶯歌忍者龜」之稱的陳軒宏，只要接到報案必積極處理，若要找人，總是不分平面道路或下水道地全面搜索，是責任感與正義感爆棚的好警察；有「鶯歌深蹲哥」之稱的史良程，經常利用假日跑健身房鍛鍊，除了有強壯的身材還有顆善良的心，總能帶給報案的民眾滿滿的安全感。

▼鶯歌勇警陳軒宏。（圖／記者陳雕文翻攝）