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傑出校友返校捐款逾百萬　陳德亮連捐十年

▲▼ 太保國中傑出校友陳德亮捐款超過百萬支持校務及角力隊 。（圖／太保國中提供）

▲▼ 太保國中傑出校友陳德亮捐款超過百萬支持校務及角力隊 。（圖／太保國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保國中30日舉辦53周年校慶活動，由全校學生健康操、國樂社及甫於今年總統盃全國角力錦標賽奪牌的角力隊表演展開序幕。該校角力競技項目多次獲得個人及團體賽優異成績，該校家長會榮譽會長陳德亮先生，更專程返校捐贈新台幣20萬元，作為推動校務發展基金，並為學生們加油打氣。

▲▼ 太保國中傑出校友陳德亮捐款超過百萬支持校務及角力隊 。（圖／太保國中提供）


結合力與美的角力競技一直是太保國中重點推廣運動項目，歷年來比賽屢獲佳績；如110年全國總統盃角力錦標賽，官俊呈同學勇奪金牌、王佑承獲得銀牌、呂春和獲得銅牌，並榮獲國中男子組希羅式團體亞軍榮譽。

家長會陳德亮榮譽會長表示，太保國中學生深具潛力表現優異，卻常遇到參加對外比賽或辦理校外教學活動時經費不足的窘境，因次特地返回太保國中捐贈20萬元，作為校務發展基金，支持學校發展學生多元學習活動。

▲▼ 太保國中傑出校友陳德亮捐款超過百萬支持校務及角力隊 。（圖／太保國中提供）


陳德亮表示，過去孩子就讀時太保國中時就曾擔任該校家長會長，長期資助貧苦與家庭遭逢變故學生，讓他們能安心完成學業，也連續幾年在經費上給予學校最大的支持、為學生加油打氣。自己能在受邀參加歷年學校校慶及畢業典禮時，看到孩子們露出的燦爛笑容，讓他倍感欣慰。


太保國中校長陳義禮表示，十年來，陳德亮榮譽會長累積捐贈校務發展基金金額已逾百萬元，對學校校務發展及弱勢家庭學生幫助很大，也培育出許多優秀的學生。非常感謝陳會長熱心公益及對教育的無私奉獻造福桑梓。

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關鍵字：

陳德亮角力隊太保國中陳義禮

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