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【廣編】TEMPUR丹普新春報喜‧福虎生風　1／1起全系列商品8折起

▲TEMPUR丹普床墊 新春報喜 福虎生風 睡好眠。（圖／TEMPUR丹普提供）

圖、文／TEMPUR丹普提供

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證，深受歐洲、澳洲、日本等國家顧客滿意的睡眠科技品牌「TEMPUR丹普」，歡喜迎接即將到來的熱鬧農曆新年，推出丹普新春報喜‧福虎生風優惠專案。

自2022年1月1日起至2022年2月28日，全台丹普專賣店及百貨店櫃，丹普全系列商品8折起，購買指定床墊享最高22,888元紅包折抵，滿額贈最高市值12,500元丹普長抱枕乙個。活動期間至專賣店消費再享三重好禮，包括滿3,000送300、獨家床款時尚菁英20享專屬優惠，滿額送最高市值34,200元丹普旅行床墊組乙個。此外，購買Topper 7、時尚20、時尚菁英20、新原創、新雲朵、新卓越、新奢華、新菁英系列21、25 & 30cm雙人床墊 (包括北歐電動床組)，以5,000元實體或數位振興卷支付，丹普加贈獨家優惠。

TEMPUR丹普獨特感溫材質獲美國太空總署(NASA)認證，能感應體溫而自動變得柔軟，貼合身形曲線並舒緩壓力點，提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆 (soft where you want it and firm where you need it™)，並且能吸收移動時所產生的動作壓力，有效減少睡眠時伴侶間移動所造成的干擾。

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