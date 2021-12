【廣編】TEMPUR丹普新春報喜‧福虎生風　1／1起全系列商品8折起

圖、文/TEMPUR丹普提供

丹麥製造原裝進口、經美國NASA認證,深受歐洲、澳洲、日本等國家顧客滿意的睡眠科技品牌「TEMPUR丹普」,歡喜迎接即將到來的熱鬧農曆新年,推出丹普新春報喜‧福虎生風優惠專案。

自2022年1月1日起至2022年2月28日,全台丹普專賣店及百貨店櫃,丹普全系列商品8折起,購買指定床墊享最高22,888元紅包折抵,滿額贈最高市值12,500元丹普長抱枕乙個。活動期間至專賣店消費再享三重好禮,包括滿3,000送300、獨家床款時尚菁英20享專屬優惠,滿額送最高市值34,200元丹普旅行床墊組乙個。此外,購買Topper 7、時尚20、時尚菁英20、新原創、新雲朵、新卓越、新奢華、新菁英系列21、25 & 30cm雙人床墊 (包括北歐電動床組),以5,000元實體或數位振興卷支付,丹普加贈獨家優惠。

TEMPUR丹普獨特感溫材質獲美國太空總署(NASA)認證,能感應體溫而自動變得柔軟,貼合身形曲線並舒緩壓力點,提供軟硬適中、符合身體所需的最佳支撐和放鬆 (soft where you want it and firm where you need it™),並且能吸收移動時所產生的動作壓力,有效減少睡眠時伴侶間移動所造成的干擾。