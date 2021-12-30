2022新北煙火全台最早！　長達13分14秒陪你浪漫跨年

▲新北市政府31日晚間施放的「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀，不僅長達13分14秒，也將成為全台最早的跨年煙火秀。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／綜合報導

為迎接全新2022年，新北市政府將在12月31日晚上熱鬧展開「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀。預計在晚間8點22分施放擁有美好寓意長達13分14秒煙火，這也將成為全台最早的跨年煙火。而施放地點「淡江大橋」，主橋長度920公尺化作「就愛你」諧音，成為本次煙火秀主題。

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▲新北市長侯友宜邀請大家一起來度過美好跨年時光。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

新北市長侯友宜表示，「2021的最後一天希望與所有民眾一起相約淡水河岸，迎接嶄新璀璨的2022年到來。」現場還有「紙風車劇團」帶來百老匯等級的兒童歌舞劇《雞城故事》，將西方經典《羅密歐與茱麗葉》和《西城故事》重新詮釋，全新曲目打造適合大人和小孩觀賞，要讓大小朋友一路嗨翻天。

▲▼此次施放範圍廣達1公里，同時搭配音樂節奏呈現震撼視聽覺饗宴。

多元藝文豐富演出，還包含深耕淡水的「身聲劇場」帶來互動性十足的趣味亂打秀；同時現場還有水岸光影廊道藝術作品、暖心市集與大型燈飾裝置，要讓所有人都能為2021年留下美好回憶。