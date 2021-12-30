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新北跨年最佳煙火觀賞點　藝文活動、花火精采一籮筐

▲▼新北跨年最佳煙火觀賞點　藝文活動、花火精采一籮筐。（圖／新北市政府文化局提供）

▲夜色中最吸睛的2022大型燈飾裝置，邀請民眾與情人、家人、朋友手牽手穿梭2022。

圖、文／新北市政府文化局提供

讓廣大民眾引頸期盼的新北跨年重頭戲，全臺首場13分14秒「光耀新北-1314就愛你跨河煙火秀」即將到來！新北市文化局針對跨年推出豐富系列遊程，包括漁人碼頭觀海廣場的眾多藝文表演、好玩的冬日暖心市集、「紙風車劇團」的經典好劇《雞城故事》、淡水海關碼頭水岸光影廊道五大藝術作品，還有三大主題2天1夜遊程抽獎、「光耀新北-淡水花火鐵馬道」推薦路線之外，此次再推十全十美「十大最佳煙火觀賞點」，邀請民眾在充滿藝文風情的淡水、八里河畔，與重要的人找好位置欣賞零死角絕美煙火，一同迎接充滿希望的2022年！

「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日晚間8點22分，在淡江大橋的施工構台及便道上施放，整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里！新北市政府針對這次煙火施放點共規劃了3處可觀賞煙火區提供民眾參考，包括漁人碼頭木棧道、淡水海關碼頭至捷運淡水站間、八里風帆碼頭至八里渡船頭間；文化局加碼再推「十大最佳煙火觀賞點」以疏散人潮，分別為淡水河畔邊的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（情人橋、觀景平台、觀海廣場），以及八里河畔邊的左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘，歡迎民眾在欣賞完豐富多元的藝文演出、參觀完趣味滿點的市集後，到這些最佳觀賞點盡情飽覽夜晚的燦耀花火。

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▲▼新北跨年最佳煙火觀賞點　藝文活動、花火精采一籮筐。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北文化局加碼再推新北跨年最佳煙火觀賞點「十全十美」十大最佳煙火觀賞點。

淡水漁人碼頭觀海廣場12月31日從下午即展開豐富的藝文演出，包含深耕淡水的「身聲劇場」、擁多元風格特技的「新象創作劇團」、致力推廣淡水在地音樂學習的「淡水愛樂管樂團」，以及多組街頭藝人。此外，現場更設置多座絢爛奪目的燈飾藝術裝置，以及讓小朋友為之瘋狂的遊樂設施，歡迎大家來淡水同樂。「十全十美」十大最佳煙火觀賞點導行地圖也同步更新於「光耀新北1314就愛你」跨河煙火官方網站，只要點擊官網中「煙火最佳觀賞位置」圖像，即導引到設置好的Google map景點路徑，供民眾便捷搜尋、估測行車路線，一鍵輕鬆總覽十大煙火觀賞點。「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀更多活動資訊請上新北市文化局粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）、官方網站（https://lightup-ntpc.com.tw/）查詢。

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