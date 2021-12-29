書櫃滿了繼續塞！他發明「塞書神器」輕鬆再放一本　眾人敲碗求購

▲網友發現輕鬆塞書本的道具，其他人看了紛紛敲碗求購。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人有閱讀、收藏紙本書籍的習慣，不過書本一旦買的太多，收納問題就會讓人相當頭疼。有一名日本網友日前在推特分享，他發明了一種可能方便整理書的工具，能夠讓書與書之間盡量擠出空間，減少收納書本時的困擾，影片一出立刻引發網友熱議。

日本網友PFgeminiman在推特分享一段影片，內容是書櫃中的空間塞滿了書本，書與書之間幾乎擠不出一點點縫隙，嘗試再塞入新的書本卻根本擠不進去，直到他拿出一個綠色道具，插入書本間的縫細後，立刻就騰出一個空間，並且能輕鬆再塞入一本書。

原PO表示，這個道具其實是他就讀中學時，因為暑假作業而發明的工具，儘管當初的老師對道具的評價不算好，他卻覺得道具的實用性相當好，並且一直使用到現在。

影片一出立刻引發網友熱議，許多網友認為他的創作可以直接商品化，有人說「對愛書的人，根本是一大福音」、「總之先申請專利吧」、「可以把書櫃塞爆的好東西」、「我在書店打工，非常想一個」、「對於書蟲來說，這個道具非常需要啊！」