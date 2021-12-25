教長許下耶誕願望　盼每個孩子成為閃亮的自已

▲教育部長潘文忠今在臉書許願，希望每個孩子慢慢成為閃亮的自已。（圖／摘自潘文忠臉書）

記者許敏溶／台北報導

今（25日）天是耶誕節，教育部長潘文忠稍早在臉書發文，除了祝大家耶誕節快樂，也提醒家長，趁著孩子許願時鼓勵孩子，好好來場「願望」的討論與對話，詢問孩子為什麼想要這個願望，如果願望再大一點、遠一點會是什麼，部長也希望每一位孩子在許願與實踐過程中，知道自己像耶誕樹上星星閃爍地方在哪裡，慢慢成為閃亮亮的自已。

▼教長潘文忠利用平板製作耶誕卡，希望每個孩子慢慢成為閃亮的自已。（圖／摘自潘文忠臉書）

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今天是耶誕節，潘文忠指出，許多孩子在耶誕節這天都會許願，可能是夢寐以求的玩具，也可能是到某個地方旅行，但「許願」是一個跟自己對話、探索，知道自己想要什麼，形成願望的過程。潘文忠也建議家長，趁這機會鼓勵孩子，也好好來場「願望」的討論與對話，為什麼想要這個願望，如果願望再大一點、遠一點會是什麼，會讓許願與實現都格外有意義。

▲教長潘文忠今在臉書許願，希望每個孩子慢慢成為閃亮的自已。（圖／摘自潘文忠臉書）

潘文忠也提及，自己我小時候不像現在盛行過耶誕節，也沒有太多跟耶誕老人許願機會，要什麼東西就得自己手作變出來，但在今年耶誕節，利用教育部平板畫的卡片好好來許個願，祝福所有大小朋友、教育夥伴心中那個的願望，能一步一步實現。

最後潘文忠提到，希望每一位孩子能在許願與實踐的過程中，更知道自己那個像耶誕樹上星星閃爍的地方在哪裡，慢慢成為閃亮亮的自已。