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F-16V戰機飛行訓練巨大音爆　震碎嘉義10多戶民宅玻璃...村民嚇壞

▲▼空軍嘉義基地F-16V作戰隊成軍，F-16V戰機機身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲嘉義空軍基地的F-16V戰機25日飛行訓練，它低空飛行在水商鄉的Cuxi村地區，巨大的音爆爆發出來，嚇得人們心驚肉跳。（示意圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

嘉義空軍基地F-16V戰機日前飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已；軍方說，已完成損害查估，將僱工修理賠償民眾損失。

嘉義縣水上鄉粗溪、龍德村一帶，上星期六（25日）耶誕節上午10時左右，天空突然傳出一聲巨響，住在這一帶的民眾，感受到房子劇烈搖晃，像地震一樣，紛紛嚇到跑出屋外，抬頭一看，只見空軍F-16V戰機低空飛過，機身兩側還出現兩條白色煙霧。

粗溪村長黃寶珍透過村裡放送系統，告知村民若住家玻璃窗被震破的，請告訴里長，他通知空軍賠償。黃寶珍今天接受中央社記者電訪表示，村內有10多戶住家玻璃被戰機音爆聲震碎，通知軍方後，已經前來處理，軍方說會負責。

嘉義空軍基地告訴中央社記者，已經查估村民的損失，將僱工修理震壞的門窗及其他損害；日前空軍戰機是進行例行訓練，會造成音爆，可能與天候有關。

粗溪村張姓民眾對記者說，這已經不是第一次發生音爆，但之前左鄰右舍只是被嚇到，這次卻造成民宅受損，應該是戰機飛太低造成的，希望軍方能檢討訓練過程，不要讓住在水上機場附近的民眾提心吊膽。

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