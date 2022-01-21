「2021企業品牌聲望大調查」　龍頭品牌揭曉

▲《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」，東森房屋執行長受訪。（圖／記者湯興漢攝）

活動小組／綜合報導

後疫情時代即將來臨，享受數位服務的客群，已不再限於年輕族群，數位新生活成為大部分民眾的日常；作為流量穩站1850萬、粉絲數超過2000萬，本土媒體接觸率第一的《東森新媒體ETtoday》，於去年歡慶10周年之際舉辦「2021企業品牌聲望大調查」活動，針對食衣住行育樂等20大產業，推出「最佳品牌獎」、「最佳人氣獎」與「永續經營獎」等獎項，邀請網友選出心目中的優質品牌，活動自2021年12月1日起至2021年12月31日24點止，在歷時31天、累計640萬投票人次的激烈競爭下，成果揭曉，總計有65大品牌入榜。

品牌力左右消費決策 網路票選優質品牌出爐

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品牌形象已經是企業與消費者行為之間的重要連結，企業聲望創造無形的附加價值，進而建立品牌認同感，也對實際消費存在著顯著影響；《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」，特別從食品、網路購物（ET）、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店等20大產業中，邀請廣大網友共襄盛舉，連續31天、每日投下關鍵的一票，票選出「最佳品牌獎」、「最佳人氣獎」與「永續經營獎」，呈現消費者對品牌認同指標之外，也為社會共好盡一份力量。

▲義美食品獲得消費者以實際投票行動支持，這是對企業的一大肯定。（圖／記者湯興漢攝）

「最佳品牌獎」的設立，源自於產業變化快速、市場競爭加劇，消費者在做購買決策時，除了考量規格與價格，「品牌」（brand）形象、意念與信任度等，往往成為左右最終決定的關鍵；對企業而言，品牌形象維護，絕對是與競爭者區別、讓品牌更鮮明獨特，以及拉近消費者距離的關鍵。根據此次調查結果顯示，除超商、快時尚、電子支付等業別各品牌之間的票數較為相近外，其他產業的榜首都獲得壓倒性的勝出。

東森購物以32%佔比 獲得網路最高人氣獎

而對消費者而言，在滿足生活一切所需的同時，無不希望藉由優良企業的服務獲得安心，這時，以行動實際投票支持優良企業，更是對企業的一大肯定；因此，「最佳人氣獎」的設立，即實際展現各品牌潛在的影響力；電信業以中華電信獲得41%的高佔比、網路購物項目以東森購物網奪得32%的高人氣。

公平義取天下財。2019 年美國商業圓桌會議（Business Roundtable），超過 200 位執行長簽署並宣示：企業不該只重視股東利益最大化，而是應遵守公平正義原則，同時對所有利害關係人，包括員工、消費者、環境、社會的未來，創造長期價值、盡可能減少傷害，也積極採取對社會有益的行動。

本土第一網媒流量接觸率 呈現服務業重視企業永續



近年，愈來愈多企業呼應趨勢，服務業亦投入永續發展耐力賽，搶攻消費者的心占率，從醫美、百貨、超商、銀行、量販、連鎖速食、房仲業等獲獎業者的努力，都在本次的「永續經營獎」競爭上，可見差異化優勢。

「2021企業品牌聲望大調查」集大眾之力共選各產業的標竿，藉此喚起消費者認同並參與，共同成為推動社會共好的重要正向力量，更是全體建構的消費者最佳指引。本調查評鑑獲獎企業，將透過《東森新媒體ETtoday》發行的評鑑專刊，從「最佳品牌獎」、「最佳人氣獎」與「永續經營獎」等不同面向，認識各得獎企業的領頭羊表現。

▲愈來愈多企業呼應趨勢投入永續發展耐力賽，佳格企業極為重視企業社會責任。（圖／記者湯興漢攝）