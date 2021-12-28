第3劑已打10萬人！間隔縮短至4個月將提ACIP討論　符合資格人數曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳播力強的Omicron來勢洶洶，有診所醫護人員反應目前部分前線人員接種兩劑完間隔僅有4個月，還不能打第三劑疫苗，是否會評估縮短間隔？指揮中心發言人莊人祥說明，將會提到ACIP專家委員會討論，特別是出國比賽選手、一線醫護防疫人員等對象；另統計國內目前接種兩劑疫苗滿4個月以上資格約92萬人，當中還未滿5個月、無法接種第三劑約53萬人。

國內針對接種兩劑新冠疫苗滿5個月可以接種第三劑追加劑，以mRNA疫苗與高端疫苗為優先，然而目前已經累積48起境外移入Omicron個案， 而且當中還有7人屬於我國自哈薩克參加比賽返國的空手道團成員，第三劑間隔持續受到討論。

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媒體提問指出，有診所醫護人員抱怨，目前間隔第2劑疫苗接種僅4個月，尚無法接種第3劑追加劑。莊人祥表示，截至今年底共有約92萬人接種第2劑後間隔滿4個月，其中約52萬人屬未滿5個月，尚未符合追加第3劑疫苗資格。

至於第3劑疫苗間隔是否再縮短，莊人祥說，將提衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員討論，包含出國比賽人員、醫護等也會納入一併討論。

另有專家建議年長者比照免疫低下者，採行加拿大的做法，第3劑施打全劑量莫德納疫苗，莊人祥說，目前僅加拿大採取此做法，也同樣會請ACIP專家委員評估。