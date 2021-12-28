全聯PO「豬肉浴帽、中卷毛巾」非賣品　網敲碗：想買爆！

▲全聯為推廣急凍鮮物，在臉書PO「全身火鍋」創意貼文，沒想到被網友狂敲碗。（圖／Facebook／全聯福利中心）



記者林育綾／綜合報導

全聯小編腦洞大開！為推廣急凍鮮物，再度推出「急凍鮮沐：全身火鍋」，請來MODEL包上「豬肉頭巾」，還有「鮮鮭浮石」、「虱目魚肚浮石」去角質，特大號「中卷毛巾」也十分吸睛，只不過這些通通沒賣，網友也紛紛敲碗留言「我要沒賣的那些，買爆」、「中卷毛巾真的不考慮出一下嗎？」

▲▼豬肉頭巾被網友狂敲碗。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯臉書小編再度發揮創意，PO出一系列鍋物沐浴用品，包括「厚切鮮鮭浮石」、「虱目魚肚浮石」、「包整頭豬肉浴帽」、「特大號中卷毛巾」等，不過這些全都「沒賣」，但急凍鮮物倒是有。

▲▼網友紛紛喊想買「中卷毛巾」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

雖然是為了推廣火鍋鮮物的PO文，不過網友看了也紛紛敲碗留言「我要沒賣的那些，買爆」、「中卷毛巾真的不考慮出一下嗎？」、「我只想買沒賣的，到底小編嗑了什麼XD」、「肉肉毛巾我一個心動 結果沒賣」、「想要透抽毛巾！」、「我要豬肉片包頭巾！」

▲▼全聯為推廣急凍鮮物，在臉書PO「全身火鍋」。（圖／Facebook／全聯福利中心）