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女童墜20公尺深井！18歲阿姨三度倒掛救姪女「對話曝光逼哭網友」

記者鄭思楠／綜合報導

陝西大荔縣羌白鎮一名5歲女童，26日意外墜入20公尺深井。由於井口狹窄，成年男性無法進入，被困女童剛剛成年、身材嬌小的小阿姨主動提出參與救援。在救援人員的指導下，阿姨3次下井，最終成功將女童救出。隨後，救助影片曝光，阿姨在井下和孩子的對話，令萬千網友噴淚。

據《北京日報》報導，孩子受困後，因為深井太狹窄，受困小女童才剛成年的18歲小阿姨，馬上主動表示願意進入深洞救小姪女。

正式救人前，救難人員還模擬救助情況，先讓小阿姨在外倒掛，嘗試學習如何在孩子身上掛救援繩索。最終，小阿姨進入深井3次，將姪女救出。

▲▼18歲阿姨倒掛救姪女。（圖／翻攝自影片）

▲18歲阿姨倒掛救姪女。（圖／翻攝自影片）

第一次下井，小阿姨被卡在2公尺處，救援人員不得已將其拉上地面。第二次下井，她一邊嘗試用扁帶、繩索、掛鉤等設備對女童進行固定，一邊溫柔喊孩子名字「嘟嘟」安撫姪女。

當時，女童含著哭腔問，「我腳疼的，妳可以把我拉上去嗎？」阿姨費力卻堅定地說，「可以！」這時，女童還不忘寬慰阿姨，「我現在還好。」這次下井，上方救援人員擔心，時間過長會導致女童阿姨缺氧和腦出血，再次將她拉了上來。

第三次下井，女童終於被合力救出。在上升過程中，女童對阿姨說，「我就知道妳會來救我！」

▲▼18歲阿姨倒掛救姪女。（圖／翻攝自影片）

▲女童墜入深井。（圖／翻攝自影片）

聽到這番對話，網友噴淚表示，「眼淚一下就出來了」、「好多阿姨就跟親媽一樣！」、「人沒經過訓練倒吊著會很難受，阿姨真的很愛妳」。還有細心的網友聽出，「阿姨自己都帶著哭聲呢。」

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