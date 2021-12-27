新北小黃運將慘成無頭屍　警1句話破兇嫌心防

▲吳智蔚（左）因涉及多起搶案被逮，警方意外查出他還犯下殺人案。



圖文／鏡週刊

12年前，新北市林口山區發生一起計程車司機命案，一名50多歲的詹姓計程車司機從新北市鶯歌區住家出發，載了一名熟客後就不知去向，人車失蹤，警方從手機訊號，發現他最後出現在桃園、泰山一帶，還曾在一處農會提款機提領1千元。由於監視器老舊，加上當年車輛辨識系統、路口監視器尚未普及，又缺少民眾提供線索，案件偵辦陷入困境。

▼詹姓計程車司機失蹤逾2週，被發現時已是一具無頭男屍。



案情陷入膠著7個月後，新北市土城警方逮捕2名專搶計程車司機的毒品犯，媒體透過動畫報導犯案細節，因手法與林口案雷同，引起林口案承辦警官注意，發現其中1名嫌犯在案發當天，手機訊號、通聯紀錄與詹案有高度重疊，且其與前妻在案發期間某日凌晨有通話3個小時，認為案情不單純。

▼死者的屍體被凶手棄置於新北林口山區的草叢內。



警官利用在警大所學的「犯罪剖繪」技巧，先掌握嫌犯前妻的證詞，嫌犯在電話中雖承認殺了一個計程車司機，還交代前妻要好好照顧小孩，但因完全沒有掌握到命案的直接證據，包括影像、凶器、生物跡證DNA等，缺乏直接斃命的關鍵證據。

▼警官李泱輯利用「犯罪剖繪」的技巧，順利破案，成功替死者申冤。



為避免「誘導偵訊」，導致自白沒有證據能力，警官預擬一份訊問要稿，模擬與嫌犯的言詞攻防，最後以一句「你不要再犯這個案，我也不會抓到你」，成功突破嫌犯心防，替死者申冤。

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