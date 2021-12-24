400萬人年薪不到50萬！他血淚曝鬼島玩法　一句話道盡年輕人心酸

▲2020年薪資中位數為50.1萬元，即有半數的受僱者月薪低於4.2萬元，大多數人少於4萬元。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

行政院主計總處日前公布，2020年薪資中位數為50.1萬元，即有半數的受僱者月薪不到4.2萬元。消息一出立刻引發熱議，有網友在批踢踢詢問，「年薪不到50萬的人，真的有這麼多嗎」，釣出另一名網友血淚回文，讓其他人看了直呼「這篇真的太寫實了！」

原PO在批踢踢八卦板表示，主計總處公佈薪資中位數為50.1萬元，而整體受僱勞工有811萬人，意味著有400萬人月薪連4萬元都不到，或是月薪僅僅達到4.1萬元，讓他好奇「400萬不就將近一半了嗎，所以走在路上放眼望去，一堆人連這水準都達不到，真的有這麼多嗎？」

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▲行政院主計總公布，2020年薪資中位數為50.1萬元。（圖／行政院主計處）

其他網友看了紛紛表示，「確實是真的，一堆人裝逼，在網路年薪隨便喊，大家以為是真的喔」、「就真的啊，而且還找不到工作」、「台灣產業大宗是服務業，本來就低薪」，也有人說「這年頭都比資產了誰跟你看收入，住豪宅需要算你月薪多少嗎」、「很多行業不用開發票的，你根本不知道他收入多少」。

另外也有一位網友特別回文，表示「之前和一個阿姨很熟，有一次她說新的報稅系統不會用，我幫她看了一下，繳的稅比我還低，依稅法來看可能年收入連50萬都不到」，但最後劇情卻大轉折「我幫她操作完系統以後，順便把房租繳給她了」。

回文瞬間引發其他網友共鳴，有人說「鬼島有鬼島玩法」、「這篇太寫實」、「在台灣就是要用台灣的玩法」、「這就是無業中但又活的很好的人」、「哭啊，太寫實了」、「這一篇的後勁好強」、「一堆不事生產的人，靠租金就夠了」、「簡單幾句話道盡台灣年輕一輩的心酸」。

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