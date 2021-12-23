高嘉瑜遭家暴怒提告「八大罪狀」！檢今首度提訊林秉樞

▲高嘉瑜遭林秉樞施暴，怒提告八大罪狀。（圖／高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴，全身傷痕累累，且林秉樞甚至還握有2人的私密影照。對此，高嘉瑜11月30日決定硬起來驗傷提告，但沒想到，林秉樞被移送時竟還語出驚人說，「是高嘉瑜傳照片給我，不雅影片都是高嘉瑜掌鏡的」。檢方22日再次傳喚高嘉瑜，在確認提告內容後，今首度提訊林秉樞進行訊問。

原先檢方偵查後，認定林秉樞涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，在本月2日收押禁見。不過，林秉樞後來律見時又謊稱「高嘉瑜收了我400萬及勞力士」，因此高嘉瑜再對林秉樞提出誹謗等告訴，一共提告8大罪。

據了解，高嘉瑜日前被林秉樞痛毆，眼睛變成熊貓眼，後來才鼓起勇氣驗傷報警並提告，由於林秉樞長期以飯店為家，檢調認為林男恐有逃亡之虞，向法院申請搜索票與拘票，在12月1日晚間拿到票後，立即前往林秉樞所在的飯店逮人，同時查扣2支手機、平板電腦、備份隨身碟（俗稱豆腐頭）等證物。

高嘉瑜透過律師表示，她所看到的Qubii備份豆腐隨身碟為「白色」，但檢警檢視蒐證畫面後發現，當時查扣的是黑色Qubii備份豆腐隨身碟，而其連接在一個白色充電座上，未來不排除通知高嘉瑜與其律師到地檢署協助勘驗影片內容。

對此，新北地檢署於昨日第二度傳喚高嘉瑜協助偵辦，並在確認高嘉瑜對林秉樞的八大罪告訴後，於今日首度提訊林秉樞進行訊問。