　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

▲▼冬至帶女兒去土地公廟拜拜，明明供桌旁只有一個備供品阿姨在，女兒卻說有許多大人在那吃東西又好吵。（圖／翻攝自靈異公社）

▲冬至拜土地公，3歲女突指供桌：「好多人在吃東西」。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／趙蔡州報導

冬至除了吃湯圓外，許多家庭也會祭祀神明、祖先及地基主。一位媽媽在臉書社團「靈異公社」表示，她21日早上帶3歲女兒去拜土地公，不料女兒突然指供桌說「那裡好多人」，讓她聽了相當毛骨悚然，也直言「真的很神奇，第一次女兒在外面這樣跟我講」。

原PO在臉書「靈異公社」說，她21日冬至早上帶3歲女兒一起去祭拜土地公，拜完後坐在旁邊椅子休息時，女兒吵著要看手機動畫，當她拿出手機正在開啟App時，女兒突然就指著最外面的供桌說「那裡好多人」，但她看過去卻只看見一位阿姨正在放供品，根本沒有其他人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當她告訴女兒「那邊只有一位阿姨在放東西啊」，不料女兒竟然回答「那邊很多人在吃東西」、「（內殿）那裡也很多人」，接著開始嫌「人好多，好吵，我想要回家」吵著要回家。

她感嘆，「真的很神奇，第一次女兒在外面這樣跟我講」、「女兒可能不知道，你老媽我根本看不到那些人吧」、「我想土地公可能在宴客吧」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我女兒也說，奶奶房間天花板有人，小孩想像力很豐富，聽聽就好」、「可能是真的，土地公宴客吧」、「我女兒是在普渡的時候看到過，寧可信其有，不可信其無」、「年齡還小，天靈蓋還沒有關吧」、「你女兒還小，神鬼跟人還分不清」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
吃麵「買一送一」！知名麵店優惠時間一次看
三代《蜘蛛人》片酬曝光　第1名「單集撈4.8億」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

館長品牌服飾「紅到西班牙」　職業排球隊讚爆：怎麼這麼好穿！

南部薪水低…長住男想北漂「存錢比較快」　網友點破2點狂勸

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

泰國郵包「夾帶香腸」首驗出非洲豬瘟！　和武漢病毒株相似度100%

升主管沒人要！高層轟「年輕人不上進」　待遇驚呆網：猴子都想逃

開抓王力宏「人妻床友」！律師「柯南魂」點盲點：有3人選

發動機線條戴上身！　星宇航空再推潮流感「機身系列」口罩

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

館長品牌服飾「紅到西班牙」　職業排球隊讚爆：怎麼這麼好穿！

南部薪水低…長住男想北漂「存錢比較快」　網友點破2點狂勸

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

泰國郵包「夾帶香腸」首驗出非洲豬瘟！　和武漢病毒株相似度100%

升主管沒人要！高層轟「年輕人不上進」　待遇驚呆網：猴子都想逃

開抓王力宏「人妻床友」！律師「柯南魂」點盲點：有3人選

發動機線條戴上身！　星宇航空再推潮流感「機身系列」口罩

聖誕周末來運動！桃園運動科技體驗競賽　考驗體適能抽大獎

媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

館長品牌服飾「紅到西班牙」　職業排球隊讚爆：怎麼這麼好穿！

勸酒男敬酒被拒！怒塞「3塊棗糕」進客人嘴裡讓他「窒息死亡」

聯邦快遞首批通用旗下BrightDrop全電動、零廢氣排放貨車交車

日本經濟安保大臣小林鷹：歡迎「台積電」到熊本設廠

南部薪水低…長住男想北漂「存錢比較快」　網友點破2點狂勸

陳揮文不服蔡英文「民調很高」：她是爛總統　很會收買人

蕾宏之戰太精采！作家嘆「看其他新聞都無味」…美女主播吐3字笑翻

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮　購物畫面曝光

張學友疫情宅在家做家事　學會用洗衣機、洗碗機：以前真的不懂欸！

生活熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

開抓王力宏「人妻床友」！律師點盲點：有3人選

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

面試考古題　她誠實回答下場悲劇

王力宏1舉動慘了！網比對手機型號秒懂

外送4碗泡麵「備註特殊要求」傻了！網讚給小費

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師：不可取

「媽寶」為何越來越多？他精闢神分析網狂推

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！

更多熱門

相關新聞

六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

「土地公伯」是地方守護神，安境祐民也是鄉里之神，有300多年歷史的台南市六合境大埔福德祠，14日上午9時30分，特捐贈總價值新台幣50萬元的自動心肺復甦機1台，予台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，由消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝狀。

假釋男偷功德箱偷香油錢　還沒花就落網

假釋男偷功德箱偷香油錢　還沒花就落網

監視器畫面曝！百年土地公遇襲：拎頭丟水溝砸香爐

監視器畫面曝！百年土地公遇襲：拎頭丟水溝砸香爐

機捷站穩3字頭　北屯土地公發話「首購最後機會」　

機捷站穩3字頭　北屯土地公發話「首購最後機會」　

東區百年土地公廟恐被拆原因曝　800信眾請命

東區百年土地公廟恐被拆原因曝　800信眾請命

關鍵字：

土地公

讀者迴響

熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ

福原愛扶正橫濱男！　前妻認：離婚是因為她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

更多

最夯影音

更多
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面