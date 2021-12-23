媽媽攜女拜土地公　3歲女兒突然指供桌「好多人在吃東西」

▲冬至拜土地公，3歲女突指供桌：「好多人在吃東西」。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／趙蔡州報導

冬至除了吃湯圓外，許多家庭也會祭祀神明、祖先及地基主。一位媽媽在臉書社團「靈異公社」表示，她21日早上帶3歲女兒去拜土地公，不料女兒突然指供桌說「那裡好多人」，讓她聽了相當毛骨悚然，也直言「真的很神奇，第一次女兒在外面這樣跟我講」。

原PO在臉書「靈異公社」說，她21日冬至早上帶3歲女兒一起去祭拜土地公，拜完後坐在旁邊椅子休息時，女兒吵著要看手機動畫，當她拿出手機正在開啟App時，女兒突然就指著最外面的供桌說「那裡好多人」，但她看過去卻只看見一位阿姨正在放供品，根本沒有其他人。

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當她告訴女兒「那邊只有一位阿姨在放東西啊」，不料女兒竟然回答「那邊很多人在吃東西」、「（內殿）那裡也很多人」，接著開始嫌「人好多，好吵，我想要回家」吵著要回家。

她感嘆，「真的很神奇，第一次女兒在外面這樣跟我講」、「女兒可能不知道，你老媽我根本看不到那些人吧」、「我想土地公可能在宴客吧」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我女兒也說，奶奶房間天花板有人，小孩想像力很豐富，聽聽就好」、「可能是真的，土地公宴客吧」、「我女兒是在普渡的時候看到過，寧可信其有，不可信其無」、「年齡還小，天靈蓋還沒有關吧」、「你女兒還小，神鬼跟人還分不清」。

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