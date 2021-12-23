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聖誕包裝太Q！超萌「草莓起司喵喵蛋糕」新登場　同步吃4色彩虹款

▲▼全家開賣最新NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲最新NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕開吃。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

聖誕貓貓包裝太Q！以療癒貓咪造型掀起打卡潮的日本起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，今年4月首度登台，因帶來2款起司蛋糕搭配可愛貓咪外盒，累積超高人氣。這次為迎接聖誕節特意在超商推出最新「草莓起司貓貓」，草莓與起司的組合絕對不能錯過，同步還有超可愛4色彩虹貓貓，即日起開放預購。

▲▼全家開賣最新NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲最新草莓起司貓貓蛋糕登場。

▲▼全家開賣最新NEKO NEKO CHEESECAKE貓貓起司蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步吃4色彩虹貓貓蛋糕。

NEKO NEKO CHEESECAKE推出聖誕限定「草莓貓起司蛋糕」，嚴選德國優格、澳洲起司結合草莓製成起司慕斯蛋糕，淡淡粉色外型十分可愛，搭配萌貓戴著聖誕帽、變身麋鹿的Q萌外盒，少女心直接大噴發，同步還有這款「彩紅起司蛋糕」，塔皮注入澳洲濃醇起司後進行烘烤，最後裹上法國手工天然果泥，有草莓、藍莓、芒果及奇異果4口味選擇，即日起於全家APP「全+1」商城開放預購，貓奴們一定要搶。

▲▼BAC限時開賣夢幻聖誕甜點「雪天使鮮草莓羅蘭蛋糕」。（圖／BAC提供）

▲BAC限時開賣夢幻聖誕甜點「雪天使鮮草莓羅蘭蛋糕」。（圖／BAC提供）

另，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」近日也推出聖誕限定「雪天使鮮草莓羅蘭蛋糕」，使用香氣十足的羅蘭蛋糕作為基底，內餡塞進香草奶油餡及滿滿新鮮草莓，最上層則鋪上蓬鬆法式香緹鮮奶油，還放了整顆草莓點綴，就是要來搶攻甜點控的胃，即日起至12月26日限定開賣。

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