冬至第二天才是轉運好時機！8吉時一次看　 5招消除負能量

記者黃翊婷／綜合報導

昨日（21日）是冬至，相信不少民眾都有吃湯圓添福添壽，希望能招來好運。不過，其實冬至的第二天（22日）也是轉運的好時機，旺好運風水命理老師谷帥臻整理出5個小撇步，幫助大家消除負能量、提前迎接整年好運。

▲依民間習俗，冬至吃湯圓象徵「團圓、圓滿」的意思。（示意圖／CFP）

旺好運風水命理老師谷帥臻介紹，冬至是陰陽轉化的關鍵節氣，在易經十二辟卦中，冬至為「地雷復」卦，又稱「冬至一陽生」，而在中國玄學中，冬至更是天地磁場能量轉換的重要節日，舉凡奇門遁甲、太乙神數、紫白飛星等術數學問，都是以這天作為氣運轉換交界的起始點，所以如果可以把握冬至天地磁場的轉換時機，或許就能消除自己和家人的負能量，提前為新的一年帶來好運。

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步驟一：製作元辰紙。

用紅紙黑字寫上祈願內容，「名字，農曆出生年月日時，居住地址，祈願：元辰光彩，身體康泰，學業事業順利，財源廣進，福基永固，乾坤元亨利貞！」

步驟二：吉時點燈轉運。

今年冬至日吉時（亦即12月21日23:59交節氣後隔日），善用12月22日子時（00-01）、寅時（03-05）、辰時（7-9）、巳時（09-11）、午時（11-13）、酉時（17-19）、戌時（19-21）、亥時（21-23），這些吉時在家焚上一爐好香，準備一杯清水，在客廳或書房為自己點上一盞光明燈（鳳梨蠟燭明火燈能量最強，無法點燈者可改用檯燈），照亮元辰紙。

步驟三：念誦經典，消除負能量。

在元辰燈前，念誦心經、北斗七星延生本命咒、佛典、易經均可。若為西方宗教信仰者，可念誦聖經，根據個人需求念誦多遍。

步驟四：捨得給與。

今日布施、行善、說好話、做好事，積累功德，轉運效果尤佳！

步驟五：淨化空間，轉換磁場搶氣。

在家裡4個角落及客廳焚香，燈火全開，轉換陽宅磁場。晚間取用三寶（抹草、芙蓉、艾草），煎湯沐浴洗淨全身，搶來年煥然一新之氣。

● 本文獲得旺好運授權。