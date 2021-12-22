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正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名

▲▼正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens）

▲正妹畫家「薛茜AKANE」在IG有3.9萬人追蹤。（圖／IG akane_gardens）

記者鄒鎮宇／綜合報導

報名費哪繳！有網友在PTT論壇分享一名正妹畫家「薛茜AKANE」的多張美照，空零的氣質、精緻的五官以及高超的繪畫技巧，瞬間引起網友暴動。

有網友在PTT以「正妹、台灣畫家」為標題，分享多張薛茜的美照，提及薛茜也有開課教學，瞬間讓不少網友想重拾畫筆，找回年幼時喜歡藝術的初心。沒多久，薛茜的IG也被神出，瞬間讓追蹤人數暴漲，目前已有3.9萬人追蹤。

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薛茜在IG介紹，她小時候參加畫畫比賽是常勝軍，在大學美術系油畫科中排名第一名，曾擔任世界盃青少年繪畫大賽的國家代表選手，目前致力推廣美術教育。

▲▼正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens）

▲▼網友看完都想學畫畫。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens，下同）

▲▼正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens）

薛茜平時除了分享繪畫教學、美照之外，還會跟上時事PO文開玩笑，「有天上課的時候我問班上同學，『誰敢在我課堂上偷吃？』突然一位同學對著我說，『老師，力宏敢啦！』請問大家…我該懲罰這位同學還是懲罰力宏呢？」並自嘲是「廢文」，「為人師表不能亂開車，力宏一級棒」。

網友看完紛紛留言，「我要報名啦！！門咧～報名專線咧」、「美」、「哪裡可以報名」、「好白，想學畫畫了」、「這真的漂亮」。

▲▼正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens）

▲▼正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名。（圖／翻攝論壇PTT、IG akane_gardens）

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