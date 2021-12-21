推動優質長照服務　嘉義縣洪文芳獲金點獎肯定

▲▼ 嘉義縣長照督導洪文芳(圖左2)榮登社區金點英雄殿堂 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長照中心督導洪文芳歷經11年的照管工作淬鍊，入圍衛生福利部社會及家庭署辦理第七屆社區金點獎金點英雄，21日於國父紀念館與全國各縣市30名金點英雄榮耀出席表揚典禮。

衛生福利部社會及家庭署辦理社區金點獎選拔已邁入第七屆，目的為表揚致力於社區照顧關懷據點貢獻卓著的標竿團體、個人及績優長照服務人員；照管人員組參賽資格須具備長期照顧管理服務優良事蹟，提升照顧管理品質，足為表率者，且需通過照管人員Level I- III 課程訓練，照管督導亦須服務於各縣(市)長期照顧管理中心之照管理督導。

洪文芳民國97年應聘擔任照管專員，至今已服務11年5個月，服務期間工作態度熱誠，認真、負責，多次受到家屬來電及寫信縣長信箱給予肯定，107年優異表現獲主管及同仁肯定，晉升為照管督導。

擔任督導期間，洪文芳協助單位獲得長照服務之SNQ國家品質獎，辦理預防及失能照護計畫、失智照護計畫成效卓越，規劃制定照管中心共通性13項指標機制，落實個案服務時效管理及定期監控，維護嘉義縣縣民眾服務使用長照服務權益。

衛生局長趙紋華表示，照管人員是國家長期照顧政策中不可或缺的重要角色之一，照管督導身負承上啟下重責，除自身要學習各項長照服務、規範、法規外，更要帶領新進照管專員熟悉、適應工作。

趙紋華讚譽，洪文芳表現可圈可點，今天入圍金點獎即是莫大的榮耀，對嘉義縣長照管理中心無疑帶來一股強勁的力量，推動大家一起向前努力，為長輩提供更貼切的長照服務，歡迎符合資格的夥伴加入嘉義縣長期照顧管理中心的大家庭，意者請電洽長照專線1966。