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新店男「吸食器藏菸盒」載友遇警盤查　逃700公尺狼狽上銬遭逮

▲▼李男騎車載著朋友，被新店警方攔下，身上找到安非他命吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲李男騎車載著朋友，被新店警方攔下，身上找到安非他命吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區21日凌晨1時許，一名男子騎車載著朋友，行經安康路一段、碧潭路口時，被巡邏警力發現形跡可疑，於是跟上準備盤查，男子見狀加足油門企圖逃跑，在700公尺外被警方攔停。警方將騎士逮捕後，發現他為毒品列管人口，身上的香煙盒也有安非他命吸食器，全案將依毒品危害防制條例偵辦。

據了解，25歲的李姓男子騎車載著徐姓友人（23歲），行經碧潭路、安康路一段時，被頂城所所長劉宥辰、警員李兆豐發現形跡詭異，準備上前盤查，李男見到警方尾隨，加足油門想要甩掉警方，但還是在700公尺外的碧潭路、環河路路口被攔下。

▲▼李男騎車載著朋友，被新店警方攔下，身上找到安非他命吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼李男騎車載著朋友，被新店警方攔下，身上找到安非他命吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將李男上銬帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經查驗李男身份，發現他為毒品列管人口，準備進一步詢問時他卻趁隙逃跑，被現場警力逮回將他壓制上銬。李男見逃不過，主動將身上的香菸盒交出，經警方檢視後，在菸盒起獲安非他命玻璃球2顆、安非他命軟管1支。

李男眼見毒品吸食器被查獲，高聲否認為他持有，辯稱是朋友放在裡面「跳到黃河都洗不清！」，但警方仍不採信，將現場證物扣下後，全案將依毒品危害防制條例將李男送辦，並將機車上2人帶回驗尿，釐清是否施用毒品。

▲▼李男騎車載著朋友，被新店警方攔下，身上找到安非他命吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲後座的徐男被帶回採證驗尿。（圖／記者游宗樺翻攝）

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