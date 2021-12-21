超吸睛！ Gogoro 驚喜互動聖誕樹美翻　車主換電做愛心點亮聖誕樹

▲ Gogoro 在信義區打造最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹，整點會有3分鐘燈光秀，騎士如果牽著車到聖誕樹旁的電池交換站站換電，還會有客製化的小驚喜超吸睛。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

絢麗燈光隨著音樂變換，整點3分鐘的精彩燈光秀，聖誕氣氛超濃厚，每次的表演還會隨著電池交換次數不斷增加而改變， Gogoro 今年在信義區打造最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹，超級吸睛！

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▲▼最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹超吸睛。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

車主只要牽著 Gogoro 來到聖誕樹旁的電池交換站換電，就會有意想不到的小驚喜！聖誕樹燈光開始依照車主的車型及車色改變，螢幕展演客製化內容，像是「今年你騎了5400公里」、「等於環島了4.6次」、「北極熊感謝你守護他們的家園」和「你就是今年的金牌騎士」等等，讓體驗車主驚喜連連。

▲▼車主換完電後，最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹開始展演客製化內容。

體驗車主謝小姐分享，「我聽說有限定版的徽章，所以就想說來看看，剛剛在聖誕樹旁換完電後，實際體驗了我的客製化燈光秀，覺得很有趣、很好玩，拍了好多張照片要跟朋友分享」。民眾郭小姐說：「我看到朋友的打卡照覺得很漂亮，今天就特地過來看看，現場的燈光秀真的很美，我覺得很適合帶小孩一起來感受一下聖誕氛圍」。

▲車主牽著車來體驗。

▲ Gogoro 邀請騎士們一起達成「222萬顆電池交換」暖心目標。

12/17至12/25透過全台11,022+ 座 GoStation 電池交換機櫃， Gogoro 邀請騎士們一起達成「222萬顆電池交換」暖心目標，協助「舊鞋救命協會」送上一個貨櫃的物資到非洲，讓世界另一端的孩童也能暖心過聖誕節。

▲趕緊來體驗最暖、最潮又最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹。

12/17-12/26 Gogoro 也在信義區為每位騎士準備獨一無二「你的專屬時刻」體驗，而且只要在活動期間完成電池交換，就可以獲得兩款2021聖誕限定徽章，民眾拍照打卡分享至 Facebook 或是 Instagram 還能拿到 Gogoro 品牌限量好禮，趕快抓緊腳步，一起體驗最暖、最潮又最聰明的 Gogoro 聖誕能量樹！

看更多活動資訊：https://letsgogo.ro/31eu5W6