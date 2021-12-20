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分手互槓！頂鮮董座：對方租金比我們便宜　台北101稱「不是事實」

▲頂鮮101。（圖／翻攝頂鮮101官網）

▲頂鮮101內裝。（圖／翻攝頂鮮101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101日前宣布位於86樓的高空餐廳「頂鮮101」經營至今年年底，引來餐廳方指控101「不公不義」雙方互槓，今（12／20）頂鮮101董座李日東大動作開記者會，指房東101片面通知解約、招商未透明公開與租金條件不公，更在接受採訪時表示「據了解，下間餐廳租金比我們便宜」，台北101則回應「這不是事實」。

▲顧及百位員工生計！頂鮮101董座喊話政府介入：延長承租期。（圖／記者黃士原攝）

▲頂鮮101董座喊話政府介入。（圖／記者黃士原攝）

在台北101大樓經營已達11年的頂鮮101，近期因房東決議不續約，改由饗賓集團接手經營，扯出互槓戲碼，頂鮮今開記者會指控101，還在協商中片面發出新聞稿要求退場，且僅有2個月的撤場時間，要求延長租期，若無法續約，101必須賠償拆遷與員工資遣所需費用，且提供4個月免租期讓員工有時間得以安頓。

台北101昨已公開頂鮮先前「三方案退場計畫」的來往電子郵件，並表示選商過程仍有邀請頂鮮參與，頂鮮方不但寄郵件向101索取工程圖表示欲規劃拆遷之外，原選商應在9／15前回覆招商條件書及提供營運計畫，也遲至10／6才回覆招商條件書，而經選定相關條件，決定讓饗賓集團接手該樓層營運。

▲台北101公開與頂鮮的電子郵件。（圖／台北101提供）

▲台北101公開與頂鮮的電子郵件，內提到退場計畫。（圖／台北101提供）

頂鮮101董座李日東受訪時表示：「當初重新協商時說我們的房租不如於人，其實現在真的了解起來，他的下一家房租比我們便宜，所以這不公不義的事情我想大家需要去了解。」台北101對此也直接否認，表示基於商業機密無法公開業者提出的租金數字，但租金比較便宜這件事「不是事實」而頂先後續賠償要求，則依合約來處理。

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