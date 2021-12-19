頂鮮怨被房東一腳踢開　台北101秀郵件反擊：勿混淆視聽

▲86樓高空餐廳頂鮮101租約到期，雙方不同調扯出糾紛。（圖／翻攝頂鮮101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日前台北101對外公告位於其86樓的「頂鮮101」景觀餐廳，將營業至12／31止，後續將經營饗食天堂的饗賓餐飲集團接手營運，讓頂鮮101所屬的御頂集團急發聲明表示還在協商階段，御頂董座李日東日前受訪還表示被101一腳踢開，對此台北101也發布正式公告，表示其為單純商業租約到期事件，李董近期發言「混淆視聽」，並表示已與「饗賓餐飲集團」協調儘可能聘用適用之原頂鮮餐廳員工。

「頂鮮101餐廳」以台式海鮮菜色為主，在101大樓已經營11年，也是101高空餐廳中歷史最悠久的一間，在101發布期租約至今年12／31之後，御頂集團便在隔天發布聲明，表示「租賃契約仍於協商階段，台北101大樓單方面發佈媒體，極不尊重，考量我方長達11年合作關係，應保有第一優先承租權，此事關我方200位餐廳同仁家庭生計及顧客權益。」

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此外頂鮮也表示承租101大樓86樓達11年，投資金額超過11億元，今年還配合疫情政策及台北101大樓公告停業近4個月，經營虧損慘重，今年10／22才收到正式函文租賃終止，僅剩2個月退場時間，針對2022年已下訂婚宴新人、宴會賓客之顧客權益，衍生消費損害賠償，損失難以計量，還有店內200位員工家庭生計與工作權，年前失業影響甚深。

▲「頂鮮101」在101大樓經營10多年。（圖／翻攝頂鮮101官網）

對此台北101反擊，表示正式租約是到去年12／31止，與頂鮮續約1年至今年12／31，目的是希望餐廳方提出營運改善計畫，但截至今年10月之前頂鮮從未提出，而頂鮮李日東董事長明知原合約至2020年底到期，且續約一年目的是應提出營運改善計畫，頂鮮餐廳卻未兌現負責。

台北101於今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9／15前回覆招商條件書及提供營運計畫。頂鮮卻在9／1由代表人陳叔永副總主動提出「三方案退場計畫」，並索取工程圖規劃拆遷之外。若頂鮮想續約，也遲至10／6才回覆招商條件書，除提出以現有條件一半的租金作為選商提案，也仍未提供任何營運提升計畫，當時，頂鮮已積欠6至9月超過1.000萬元的租金，即便已違約跟積欠租金，基於頂鮮為長期租戶關係，仍邀請其參與選商。

101重申此事為單純商業租約到期之事，頂鮮並無優先承租權，且選商程序已經完成，並確定新承租廠商為「饗賓餐飲集團」，未有「契約仍在協商階段」的情況，頂鮮應履行合約，不應該混淆視聽、轉移焦點。

目前御頂集團未針對101最新聲明回覆，據悉御頂集團將在12／20對外舉行記者會說明此事。

▲台北101公開與頂鮮的電子郵件，表示9月頂鮮向其提出「退場計畫」。（圖／台北101提供）