台中二選區公投不同意票＞同意票　學者：對顏家是警訊

▲中二選區補選進入倒數計時，學者認為，公投結果對顏家是個警訊。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導



重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案結果揭曉，同意比不同意為0：4，民進黨的「四個不同意」大勝國民黨。其中，在台中第二選區多數區不同意票都高於同意票，是否意味著中二選區立委補選選情不利於國民黨候選人顏寬恒？對此東海政治系教授沈有忠直言，此為警訊！

沈有忠也表示，公投的不同意票大於同意票雖不見得完全反映在中二選區的選票上，畢竟公投是對事、補選是對人，但國民黨若繼續內耗下去，恐對選情更加不利，對顏家來說確實是警訊。

▲東海大學政治系教授沈有忠。（圖／記者游瓊華攝）



沈有忠提到，相較於勝利的民進黨，公投之後就可以維持既有氣續，繼續投入幫民進黨候選人林靜儀輔選，國民黨現要面臨公投的失敗，短時間內得做檢討，內部進行人事上的重組，已無餘力顧上顏寬恒，「但距離補選1月9日剩沒幾天，在氣勢上跟組織動員上，國民黨須快點把公投的傷害結束掉！」

台中市四大公投開票結果，第17案重啟核四同意票47萬4423票、不同意票50萬0786票，第18案禁止萊豬進口同意票48萬4612票、不同意票49萬0521票，第19案公投綁大選同意票48萬8644票、不同意票48萬7288票，第20案三接遷移同意票47萬6279票、不同意票49萬8457票。台中市只在公投綁大選1案同意票高於不同意票，其餘3案均為不同意票較多。