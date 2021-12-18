房間2年沒小強！第3年破功他崩潰...網點1關鍵：沒離開過

▲原PO房間維持了2年沒有小強，卻突然破功，讓他快崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

蟑螂因為超強的生命力，俗稱為小強，牠的存在也讓許多人崩潰。有網友就在《PTT》分享，自己房間已經維持了2年都沒有小強出現，原本還很引以為傲，卻在剛剛破功了，讓他簡直快崩潰。

原PO表示，「一直很自豪房間都沒蟑螂」，頂多只有小螞蟻出沒，雖然會在房間吃三餐，但也養成吃完都馬上清乾淨的習慣，讓房間持續了兩年左右都沒蟑螂出沒，卻沒想到「在今天書桌突然爬出一隻蟑螂」，雖然原PO馬上就打死了，但還是感到有點崩潰，讓他不禁詢問大家，「是不是該去買蟑螂藥找一天清房間？各位在房間發現蟑螂會怎麼做啊？」

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貼文一出，網友們紛紛回應，「蟑螂本來就會到處跑，點蟑螂藥又很像是把蟑螂引到你房間」，「在走廊點或廚房吧？不然就會有小強在你家開轟趴」，「房間內有壁虎，就會很久沒看到蟑螂」，「我的方法比較貴，養一隻貓」，「貓真的很有效！不過你要接受特別的禮物就是了」，「壁虎吃蟑螂不是嗎，養壁虎啊」。

也有許多網友點出關鍵，「排水孔一定要加蓋，不然其他都是假的」，「排水孔一定要換防蟑，不然躲在裡面根本沒離開」，「排水孔+1，一定要去堵進口」，「家裡的排水孔可以倒一點漂白水」，「清水管掃牆縫，只要別人家比你家居住環境，更好他就會去別人家」，「之前有看到研究說，看到一隻蟑螂表示四周同時還有三十隻潛伏著」引發討論。