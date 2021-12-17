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理性與感性的交接 黃瑞華重責遷建台南高分院

▲台南高分院新舊任院長交接，葉居正（左）卸任，黃瑞華（右）接任，台灣高本院院長李彥文（中）監交。（圖／記者蘇位榮攝）

▲台南高分院新舊任院長交接，葉居正（左）卸任，黃瑞華（右）接任，台灣高本院院長李彥文（中）監交。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

台灣高等法院台南分院今天舉行新舊任院長交接典禮。葉居正卸任院長職務，感性離別，「廿五年的青春奉獻台南」；前最高法院法官黃瑞華接任院長，隨即邀請葉居正擔任調解委員獲首肯。黃瑞華表示，她上任第一要務就是完成台南高分院遷建工程，同時因應憲法法庭成立，協助法官共同守住裁判的合憲基礎，並擴大訴訟案件調解，減輕法官的工作量。

這場交接典禮，新舊任院長的致詞，理性與感性交織，現場響起熱烈掌聲。

葉居正說，六年前的偶然，成為六年後致詞才能卸下職務。他的內心充滿感恩，廿五年前他向台南高分院人事室報到，從事法官職務，廿五年後他卸任院長，回復法官身分，也向人事室報到，他將人生四分之一的青春奉獻在南高，南高不僅照顧他個人，也照顧他的家人，他從簡任法官起，所有的升遷都在此完成，兩個孩子從小學到成家立業，也在此完成。

縱使親如家人，也有離別的一天，往後南高有更艱鉅的任務，啟動遷建計畫，完成遷建工程，考驗每一位同仁。他相信，新任院長黃瑞華學識豐富，並具服務熱誠，必能完成南高辦公廳遷建工程。

黃瑞華同樣感性回應。她說，在她這個屬於反省並應看透人生的年歲，還有機會到南高，把以前做得不夠好的事，重新做好，她充滿感激。

▲前最高法院法官黃瑞華接任台南高分院院長 （圖／記者蘇位榮攝）

▲前最高法院法官黃瑞華接任台南高分院院長 （圖／記者蘇位榮攝）

黃瑞華提出未來三大工作方向。第一，台南高分院辦公室興建。南高目前位處台南火車站旁，地處精華地段，但是辦公廳舍狹小老舊，司法院去年就已經核定辦公廳舍的建築計畫書，但因營建署南區工程處業務繁重，人力吃緊，遲遲不願與南高簽立委託專案管理合約，她上任後，會想辦法盡速簽約，展開後續的評選規畫設計和興建。

第二，明年一月四日憲法訴訟法施行，法院的判決必須禁得起憲法人權保障，以及各種憲法原則檢驗，因此，如何協助法官共同守住裁判合憲基準，落實人民憲法基本權保障，不被憲法法庭宣告違憲，是一大要務。

第三，南高民事庭案件負荷量太重，擴大調解人才庫，提升調解能量，有效疏減訟源，終局解決當事人紛爭，減輕法官工作負擔。

黃瑞華指出，廿幾年的司法改革，不論訴訟制度、法院軟硬體、人權與程序正義、甚至法官的開庭態度都有長足的進步，而審判獨立的要求，已經像空氣和水一樣自然。只是人民對司法的信任，就像要求完美的愛情一樣，容不下一粒細砂。絕大多數司法人兢兢業業的努力，被嚴重低估。

她說，司法人常常悲歎「做到流汗，被嫌到流涎」，她要拜託雲嘉南鄉親了解社會是由各種利益衝突的個人或團體所組成，在這個訊息爆炸的網路時代，做為一個成熟的現代公民，要有摒除訊息偏見，識別訊息可信度的素養和能力。

她強調，對於司法裁判，南高當然虛心接受各界批評，但請鄉親能試著更相信自己用眼睛看到的、耳朵聽到的、用同理他人的心去體會、去判斷，要相信自己的親身經驗，不要常常被帶風向。而司法官也要謹記，擁有權力的人，更要學會謙虛與慈悲，同時堅定捍衛司法的程序正義與公信力。

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