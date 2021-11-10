許宗力關鑑一票 女俠黃瑞華調升台南高分院院長

▲獲派任台南高分院院長黃瑞華。（圖／記者蘇位榮翻攝）

記者蘇位榮／台北報導

司法院人事實議委員會昨天通過最高法院法官黃瑞華接任台南高分院院長，這項人事案在進行過程中，人審委員提議投票，結果同意及不同意各11票，最後由擔任人審會主席的司法院長許宗力投下關鍵1票，黃瑞華過關，獲派任台南高分院院長。

黃瑞華表示，人事案低空飛過，不會影響她為司法奉獻的決心，從事司法工作數十年，她深刻體會，沒有人是天生的犯罪者，可憫之人可能也有他可恨之處，而世上的事情，通常也沒有一定的對與錯。

她說，到法院的民刑事當事人，不論是債權人或是債務人，加害人或是被害人，幾乎都是生命被逼到谷底，面對人生重大困難的「可憐人」。在法院工作的人，何其方便，不用到處找需要幫助的可憐人，也不用出錢或特別出力，就可以在法院日常中，做志工的善行，還可以領薪水。只要每天用志工的心情來上班，用微笑、耐心及溫和的口氣，真誠協助，終局解決每個來法院的人所遇到的問題，就可以行善積德，點滴完成志工大業。這就是志工哲學的態度。

黃瑞華先前在鄭捷隨機殺人案判決鄭捷死刑定讞，她也承認自己支持廢除死刑，但法官工作就是依法審判，沒有選擇權；在太陽花案魏陽等人占領行政院，黃瑞華的見解也不同於合議庭，她認為，魏揚等人被依刑法第153條煽惑他人犯罪起訴，但153條規定，違反罪刑法定主義的明確性原則，而有違憲之虞。

黃瑞華是司法官訓練所廿一期結業，這次人事案審議前，她對人審委員發表對台南高分院願景報告書，她表示，未來將營造尊重他人、公平、和樂的工作環境，讓每位同仁能做個快樂、有信念、有夢想的司法人，並提供嘉南地區人民獨立、公正和中立的法院，讓進來法院的民眾，感受到柔性司法的溫暖。