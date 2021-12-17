用公投跟國民黨說別亂了　陳柏惟怒吼：北擦豪洨我們有眼睛在看

▲民進黨公投說明會台北場，前立委陳柏惟致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在17日「公投之夜」舉行台北、高雄兩場造勢活動。台灣基進黨前立委陳柏惟晚間在台北場登台，向民眾高呼，明天（18日）美國豬肉的投票，就是在跟國民黨說，「不要亂了啦，你的北擦豪洨，我們都有眼睛在看！」

陳柏惟表示，首先，要跟大家報告，雖然他已經被罷免，但沒有怨嘆，他知道台灣對於民主的過程，台灣需要大家出門投票，拼我們的未來，我們要用台灣的名，跟全世界交朋友。

陳柏惟說，他被罷免的時候，國民黨掛上一個看板，指控他支持「萊豬進入校園」。他表示，22年來我們台灣豬不能出口，好不容易可以出口行銷，這時候美國豬要來，政府把關下，沒有萊豬進來台灣，結果國民黨說他支持萊豬進入校園，用這種方式給他罷免。

陳柏惟向民眾怒吼說，明天美國豬的投票，就是跟國民黨說，「不要亂了啦，你的北擦豪洨，我們都有眼睛在看！」

陳柏惟表示，核四這個議題講很久了，民進黨一直說這是不安全的，這台車不安全，已經被吊銷了，燃料棒被送回美國了，你現在跟我說可以修好，你說這可能嗎？

陳柏惟表示，20年不能用的核能發電廠你安心嗎？公投是要投未來的事情，這已經討論20幾年了，我們應該要繼續往前走了。