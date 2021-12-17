北市旅館2人群聚　指揮中心：基因序列從未在本土發現過

記者嚴云岑／台北報導

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12，因與隔壁房確診者案16870感染同一Delta病毒株，改判本土個案。指揮中心醫療應變組副組長表示，該起群聚是基因序列沒有在本土發現過，也與桃園群聚不同。從國際族譜序列做比對，在美國發現1600多筆，柬埔寨則沒有相同病毒株，研判是美國境外移入機率高。

羅一鈞另提到，16859是自主健康管理期間才檢測出陽性，不過潛伏期並不長，應該是在防疫旅館住宿期間，因不明原因被傳染。陳時中補充，兩起群聚社區影響應該快告一段落，研判環境污染可能性高，會持續檢視相關錄影帶並與當事人查證，並不排除空氣傳染可能性，之後對於通風或排風系統也會特別注意。

陳時中上午出席中醫藥司頒獎典禮時提到表示，如果民眾是進到防疫旅館才感染病毒，14天檢疫期就會有所突破，因為如果是在裡面感染，在7-14天檢疫期間就不一定驗得到，等到回社區自主健康管理後才有可能發病。不過，如果旅館有案例沒有及時移出，就會造成污染，只能靠多次採檢層層把關。

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桃園檢疫旅館在爆出群聚事件後已停業清消，春節返台潮在即，被問及是否會影響防疫旅館量能？陳時中表示，除非防疫旅館有重大過失，否則不要求會停業，目前旅宿業者都很遵守防疫SOP，只是在細節上沒有接受過基本訓練，才會造成交互感染，之後也會請感控醫學會對旅館做總體檢，順便改善空調設置。