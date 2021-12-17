快訊／Ct值12女「改列本土」！隔壁房染同株Delta　判定交叉感染

記者嚴云岑／台北報導

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12。指揮中心進行防疫旅館回溯採檢，在隔壁房又驗出確診者案16870，為美國返台的30多歲男性，在檢疫期間有出現喉嚨痛等症狀，指揮中心今（17）日公布最新基因定序結果，案16870與案16859感染同株Delta，研判為交互感染，後者改判本土個案。

指揮中心15日公布新增7例境外移入病例，其中一名就是案16870，本國籍30多歲男性。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案曾赴美國旅遊，12/5入境唾液篩檢陰性，但12/6檢疫期間出現有喉嚨痛等症狀，曾安排視訊診療並回報衛生單位，針對病症因考量前一天入境檢查結果陰性，經評估尚無需要再次採檢，個案12/7服用藥物後症狀持續、12/8症狀緩解，12/14回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31。

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羅一鈞日前表示，案16859為30多歲女性，與案16870在防疫旅館的重疊時間為12/5至12/11，後者發病日較早，會就兩案病毒基因定序進行比對，目前不排除交互感染可能性，同樓層餘下10名旅客也於15日起陸續移到集中檢疫所安置；台北市衛生局已經取得旅館內部監視器，就住客與旅館人員活動等做進一步分析。

北市副市長蔡炳坤上午表示，這2位的基因定序出來，都是Delta變異株，研判可能是開門取餐時短暫空氣接觸導致感染，目前已經將該樓層清空，請空調專業人員到現場會勘。現階段防疫旅館變成風險最大的，因為境外回來的都在旅館裡，因此接下來對於旅館會加強包括送餐、取餐的時間，要稍微區隔。